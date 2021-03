Twee GroenLinks-kandidaten met voorkeursstemmen in de Kamer, Van Haga lijkt populairder dan Baudet

Portret van Kauthar Bouchallikht, klimaatactivist en negende op de kandidatenlijst van GroenLinks. Beeld ANP

Kauthar Bouchallikht en Lisa Westerveld hebben genoeg voorkeursstemmen om voor GroenLinks de Tweede Kamer in te gaan, schrijven ze op Twitter. De Kiesraad maakt vrijdag de officiële uitslag bekend en daarmee ook het aantal voorkeurstemmen per kandidaat, maar veel gemeenten hebben al uitslagen online staan.

GroenLinks heeft bij de verkiezingen acht zetels gekregen. Bouchallikht en Westerveld stonden op plek negen en tien. Zij nemen de plek in van partijgenoten Suzanne Kröger en Paul Smeulders, die op plek zeven en acht stonden.

Bouchallikht is een onervaren politica en klimaatactivist en was betrokken bij de klimaatmars in 2019. Ze raakte in opspraak omdat zij ook betrokken was bij Femyso, een koepelorganisatie voor verschillende islamitische jongerenbewegingen in Europa. GroenLinks had dit niet vermeld op haar cv toen de kandidatenlijst werd gepresenteerd. Volgens sommige deskundigen heeft Femyso banden met de zeer conservatieve en omstreden Moslimbroerderschap. Bouchallikht zei in Trouw niets te maken te willen hebben met hun gedachtegoed. Ze behield steun van partijleider Jesse Klaver.

Ze schrijft op Twitter blij te zijn, maar nog steeds ‘een kater’ te hebben van het verlies van GroenLinks. De partij moet zes zetels inleveren na de verkiezingen van afgelopen week. Kröger had graag nog vier jaar ‘geknokt voor klimaat, natuur, schone lucht en natuurlijk #meertreinenmindervliegen’, maar is ook ‘trots’ dat GroenLinks Bouchallikht als Kamerlid krijgt.

Dubbel gevoel

Ook Lisa Westerveld, die zich als Kamerlid onder andere bezighield met onderwijs en jeugdzorg, lijkt met voorkeursstemmen in de Kamer te komen. Zij kreeg in de campagne een opmerkelijke steunbetuiging van haar VVD-collega Martin Wörsdörfer, die niet herkiesbaar was. Die twitterde ‘Als je dan toch GroenLinks zou willen stemmen, stem dan op mijn – nu nog – collega woordvoerder jeugdzorg Lisa Westerveld, die zich als geen ander daarvoor heeft ingezet.’

Bij de vorige verkiezingen haalde Westerveld ook genoeg voorkeursstemmen voor een zetel. Daarvoor was zij lid van de gemeenteraad in Nijmegen. Op Twitter schrijft Westerveld er ‘een dubbel gevoel’ over te hebben, maar ook opgelucht te zijn. Smeulders feliciteerde haar.

Lisa Westerveld neemt de plek in van Kamerlid Paul Smeulders, nummer acht. Tijdens de verkiezingen van 2017 viel hij ook buiten de boot doordat twee partijgenoten met voorkeursstemmen werden verkozen, Isabelle Diks en diezelfde Lisa Westerveld. Toen er in 2018 een zetel vrijkwam kwam Smeulders toch in de Kamer. Hij was de afgelopen jaren woordvoerder sociale zaken en pensioenen.

Omtzigt en Van Haga

Bij andere partijen is het spannend of bijvoorbeeld de nummer twee op de lijst meer stemmen haalt dan de lijsttrekker. Dit is een mogelijkheid bij het CDA. Daar staat het populaire Kamerlid Pieter Omtzigt op twee. Als hij beduidend meer stemmen zou halen dan de nummer een, Wopke Hoekstra, dan zou dat de onrust bij het CDA kunnen vergroten. Een klinkende overwinning voor Omtzigt lijkt zich echter niet af te tekenen in de door gemeenten gepubliceerde uitslagen.

Bij Forum voor Democratie ligt dat anders. Daar haalt de nummer twee op de lijst, Wybren van Haga, in veel gemeenten verrassend meer stemmen dan lijsttrekker Thierry Baudet. Dat zou het gevolg zijn van de nadruk die Van Haga in de campagne legde op het gebrek aan steunmaatregelen voor het kleinbedrijf. Van Haga werd in 2019 uit de VVD-fractie gezet nadat hij voor de derde keer in opspraak was geraakt. Een jaar later sloot hij zich aan bij Forum.