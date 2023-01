Twee gasboringen voor drie verlaten stallen: hoe de stikstofhandel in een Drents dorp juist tot meer uitstoot leidt

Bedrijven en overheden zijn naarstig op zoek naar stikstofruimte. De enige oplossing: stikstofrechten kopen. In het Drentse dorp Wapse blijkt hoe het systeem dat de uitstoot moet terugdringen die juist vergroot.

Rondom de boortoren is een kleine nederzetting van bouwketen verrezen. Het monotone gebrom van aggregaten weerkaatst in de houtsingel. Sinds november verricht het gasbedrijf Vermilion hier twee diepboringen; 24 uur per dag, zeven dagen per week, 130 dagen lang. Op 600 meter afstand van het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold.

Hier, op 2 kilometer van het Drentse dorp Wapse, wil het Canadese Vermilion de komende jaren ruim 3 miljard kuub aardgas winnen. Tot weerzin van de gemeente Westerveld, milieuorganisaties en de omgeving.

Hun juridische strijd was tevergeefs. Toch kwamen de boringen even op losse schroeven te staan, toen de Raad van State begin november oordeelde dat ook een vergunning nodig is voor tijdelijke stikstofuitstoot tijdens bouwactiviteiten, zoals de aanleg van een boorput.

Maar Vermilion bleek goed voorbereid. Al in oktober vond de multinational in de nabije omgeving razendsnel de benodigde stikstofruimte van ongeveer 900 kilo. Van een boerderij in Vledderveen leaset Vermilion sindsdien emissierechten, van een boerderij in Wapse hebben ze die gekocht. Op basis van die dekking gaf het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Vermilion vorige maand een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming.

De deal op papier: de stikstofuitstoot van in totaal 371 koeien voor twee gasboringen. Alleen: die koeien stonden er al jaren niet meer.

Juridisch mijnenveld

Sinds de Raad van State in 2019 de stikstofaanpak van het kabinet van tafel veegde, is bouwen en boeren pas toegestaan als de stikstofneerslag aantoonbaar is teruggedrongen, zodat de natuur kan herstellen. Achttienduizend bouwprojecten kwamen abrupt stil te liggen, het land dreigde op slot te gaan.

In Den Haag vonden ze twee geitenpaadjes: een vrijstelling voor tijdelijke stikstofuitstoot die vrijkomt bij bouwwerkzaamheden – de ‘bouwvrijstelling’ – en het verhandelbaar maken van stikstofrechten. Bij dit ‘extern salderen’ koopt of huurt een bedrijf of overheid stikstofruimte van een boer. Vanwege het juridische mijnenveld rond stikstof is extern salderen vaak nog de enige manier om een vergunning te krijgen voor economische activiteit.

Maar ook dit is juridisch gezien glibberig terrein. De bestuursrechter scherpte de voorwaarden meermaals aan, meerdere provincies legden de handel tijdelijk stil. Ze vrezen dat boeren massaal uitgekocht worden door vermogende ondernemers.

Langzaam wordt die angst nu bewaarheid. Terwijl het ministerie van LNV de tanden stukbijt op een ‘woest aantrekkelijke’ uitkoopregeling voor boeren, is een ware stikstofmarkt ontstaan: onzichtbare maar schaarse stikstofruimte wordt verhandeld met behulp van marktplaatsen en makelaars. Sinds de Raad van State begin november een streep zette door de bouwvrijstelling, is het dringen: ook bouwbedrijven, projectontwikkelaars en multinationals melden zich.

De al jaren lege stallen van de boerderij in Vledderveen waarvan het gasbedrijf Vermilion het leeuwendeel van zijn stikstofrechten kocht. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Zo kocht Schiphol Group boerenbedrijven en stikstofruimte op om Lelystad Airport te kunnen vergunnen en meer vluchten vanaf Amsterdam mogelijk te maken. Zelfs overheden melden zich bij de stikstofmakelaars. Rijkswaterstaat verwierf (een deel van) de stikstofruimte van negentien boeren voor de verbreding van twee snelwegen. ‘Stikstofroof’, klagen provincies.

Voorstanders van de handel in stikstofruimte wijzen op de voordelen ervan voor de natuur. Elke keer dat een vergunning van eigenaar wisselt, wordt 30 procent van de stikstofruimte ‘afgeroomd’. Binnenkort wordt dat 40 procent. Zo houdt de handel de economie op gang én draagt die bij aan minder stikstofneerslag, is de theorie. Dat in de praktijk het tegenovergestelde kan gebeuren, blijkt in Zuidwest-Drenthe.

Natuurgebied lijdt onder stikstofneerslag

‘Het licht van de boortoren schijnt hier ’s nachts naar binnen’, zegt Erwin van Liempd. ‘En de bosuil horen we sinds kort niet meer.’ Achter hun woonboerderij in het buitengebied van Wapse kijken hij en zijn vrouw uit op de nieuwe gaslocatie. Van Liempd, in het verleden kortstondig directeur van het Drents Landschap, heeft een dubbelrol. Hij is protesterende omwonende én sinds een aantal jaar zelfstandig adviseur op het terrein van stikstof en natuur.

Om met de natuur te beginnen: daarmee gaat het ook in in Drenthe niet best. Aan de overkant van de weg verdringt het stikstoflievende pijpenstrootje kwetsbare heidesoorten. Zo’n 90 procent van Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold lijdt onder een te hoge stikstofneerslag. En terwijl er miljoenen worden uitgegeven voor beekdalherstel van de Vledder Aa, vreest het waterschap verstoring van de grondwaterhuishouding door de gaswinning.

Van Liempd verbaast zich vooral over de tegenstrijdigheden in het stikstofdossier. ‘Terwijl het de minister en de provincies niet lukt om stikstofruimte te verkrijgen, regelt een bedrijf als Vermilion dat in een paar weken.’

Hij ziet het gebeuren. Stikstofmakelaars rijden door de provincie, op zoek naar houders van ‘slapende vergunningen’: mensen die in boerderijen wonen waar ooit koeien gehouden werden, maar nu (allang) niet meer. Bedrijven als Vermilion kunnen vervolgens nieuwe economische activiteiten ontplooien, na aftrek van 30 procent stikstofruimte. ‘Dan neemt de uitstoot af. Op papier.’

‘Ik heb hier al jaren geen koe meer gezien’

Onder het dak van de oude kapschuur midden in Vledderveen staat nog een caravan met een omgekeerde Nederlandse vlag. Maar de grote ligboxenstal achter de boerderij is helemaal leeg. De geur van kuilvoer is verdwenen. Het grootste deel van de ongeveer 900 kilo stikstofuitstoot die Vermilion nodig heeft voor de aggregaten en het transport op de boorlocatie komt hiervandaan.

De stal biedt plaats voor tweehonderd stuks melkvee en zestig stuks jongvee. ‘Maar’, zegt een omwonende, ‘ik heb hier al jaren geen koe meer gezien.’

Dat klopt, blijkt uit documentatie van de Omgevingsdienst die in handen is van de Volkskrant. De vorige eigenaar, een melkveehouder, verkocht het bedrijf in 2019 aan een mesthandelaar uit Nieuw-Dordrecht, ruim 60 kilometer verderop. Kort daarop begon het te stinken in Vledderveen – letterlijk.

De verlaten stal in Vledderveen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Na klachten over stankoverlast hield een toezichthouder van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (Rudd) op 6 augustus 2020 een onaangekondigde inspectie. Die rapporteerde: ‘Het pand staat leeg en van een melkveebedrijf is geen sprake meer. Er wordt geen vee (meer) gehouden. Er is geconstateerd dat er in de mestkelders onder de ligboxenstal drijfmest wordt opgeslagen. (…) Dit betreft een overtreding.’

Geen stikstof uitstotende koeien dus, wel een illegale mestopslag. Het ministerie van LNV kent de bevinding van de Rudd, dat er ‘vermoedelijk al vanaf eind 2019 geen vee meer werd gehouden op het bedrijf’. De eigenaar van de stallen gaat niet in op vragen over de leasedeal die hij sloot met Vermilion.

Ook de tweede boerderij waarvan Vermilion stikstofruimte verwierf, is al tijden uit bedrijf. Decennialang runde een boerenechtpaar een melkveebedrijf in het buitengebied van Wapse. Een opvolger was er niet, het erf kreeg een woonfunctie. Koeien, zo’n dertig nog maar de laatste jaren, liepen er voor het laatst in 2015. Maar de vergunning was er nog en die is plots geld waard. Via een stikstofmakelaar sloeg Vermilion z’n slag.

Hoe de verkoop van de emissierechten aan Vermilion zich verhoudt tot het door zijn buurtschap ingediende bezwaar tegen de gaswinning, waarin het vreest voor ‘Groningse toestanden’, wil de eigenaar van de boerderij niet toelichten.

Ministerie trekt onjuiste conclusie

Zo kocht en huurde Vermilion de stikstofruimte van koeien die er al jaren niet meer zijn. Maar ze bestaan wel in de 24 pagina’s dikke ‘projectberekeningen’ die het gasbedrijf moest laten maken met het stikstofcalculatieprogramma Aerius. In de spreadsheet past het wonderlijk precies: de theoretische emissies van de drie stallen waarin 371 koeien hadden kunnen staan, tellen na aftrek van 30 procent mooi op tot de uitstoot van 903,2 kilo stikstof die Vermilion nodig heeft om een paar kilometer verder twee gaswinputten te boren.

‘Dit betekent dus dat per saldo de stikstofdepositie gelijk blijft of afneemt’, concludeert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit – het departement dat de komende jaren als belangrijkste missie heeft de stikstofuitstoot te verminderen.

Die conclusie is feitelijk onjuist. Vanwege de Wapser wisseltruc zal er de komende maanden door de aggregaten op de boorlocatie juist meer stikstof neerdalen op het Drents-Friese Wold.

En dat is niet eens tegen de regels. Voor de overheid is het niet relevant of er koeien in de stallen staan, laat LNV weten. De vergunde stikstofruimte van stallen die zijn gebouwd én zo weer in gebruik kunnen worden genomen, mag worden verhandeld.

Vanuit het oogpunt van werkbaarheid een begrijpelijke keuze, zegt Guus Benes, als advocaat actief in het agrarisch recht. ‘Het veebestand bij boeren fluctueert vaak.’

Maar ook veehouders die hun bedrijf allang hebben opgedoekt en de stal lieten staan, zoals de Drentse melkveehouders, kunnen de stikstofmarkt op. ‘Onder omstandigheden kan, of zelfs moet, de overheid een dergelijke vergunning intrekken’, zegt Benes.

Vermilion wijst er in een reactie op dat de stikstofdeal volgens de huidige regels tot stand is gekomen en dat het bedrijf alleen tijdens de boorfase stikstof uitstoot. Maar schaarse stikstofruimte kan maar door één partij tegelijk worden gebruikt.

‘Een uitwas van een wetgevingsgedrocht’

Wrang is dat vooral voor de zeker 121 zogeheten ‘PAS-melders’ in Drenthe, die erom zitten te springen. Dit zijn hoofdzakelijk boeren die tussen 2015 en 2019 ten tijde van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hun bedrijf hebben opgezet of uitgebreid. Ze kregen aanvankelijk te horen dat een aanvullende vergunning daarvoor niet nodig was. Maar toen de Raad van State het PAS in 2019 opblies, waren hun activiteiten plots illegaal.

Zo’n PAS-melder is de 60-jarige Arnold Vergeer. Op een steenworp afstand van de nieuwe gaslocatie produceert hij met zijn acht koeien melk, kwark, yoghurt en kaas voor verkoop in de boerderijwinkel aan buurtbewoners en recreanten. Geen kunstmest, geen veevoer: de koeien eten het gras dat hier groeit. Een schoolvoorbeeld van kringlooplandbouw, een cruciaal onderdeel van het toekomstbeeld van de minister. ‘Een beetje zoals honderd jaar geleden’, aldus Vergeer.

Het uitzicht vanuit de verlaten stal in Vledderveen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Volgens stikstofbemiddelaar Johan Remkes zijn PAS-melders ‘slachtoffer van onbetrouwbaar beleid’. Zij moeten zo snel mogelijk gelegaliseerd worden, vindt ook het ministerie. Het staat zelfs in de wet. Maar regels zijn er nog niet voor.

Ook Vergeer wacht al twee jaar op de behandeling van zijn vergunningsaanvraag door de provincie Drenthe. ‘Het enige wat wij ooit hebben gehoord op onze vergunningsaanvraag is een ontvangstbevestiging’, zegt de melkveehouder teleurgesteld. De onzekerheid speelt hem wel parten. ‘Het is niet prettig om iets illegaal te doen.’

Ondanks de benarde situatie van PAS-melders zijn overheden weinig actief op de stikstofmarkt die ze zelf in het leven hebben geroepen. De eigenaar van de boerderij die zijn stikstofruimte verkocht aan Vermilion, bood die aanvankelijk aan de gemeente Westerveld en de provincie Drenthe aan. Naar eigen zeggen om ‘andere partijen, zoals agrarische bedrijven, er verder mee te kunnen helpen’.

De gemeente bedankte. De toenmalige wethouder van de gemeente Westerveld achtte het aanbod ‘niet opportuun’, bevestigt een woordvoerder. De provincie kan niet bevestigen dat de stikstofruimte is aangeboden.

PAS-melder Vergeer neemt het Vermilion niet kwalijk dat het zijn kans grijpt. ‘Maar dit is ook weer een uitwas van een wetgevingsgedrocht. Op papier is Vermilion gedekt. En papier is zo langzamerhand belangrijker dan de realiteit.’

‘Lucratieve business in niks’

De uitkomst van de Drentse stikstofdeal staat haaks op het doel om stikstofuitstoot terug te dringen. ‘Door dit soort creatieve constructies neemt de daadwerkelijke uitstoot van stikstof en ammoniak toe in plaats van af’, zegt Raoul Beunen, universitair hoofddocent omgevingsbeleid bij de Open Universiteit.

Bovendien is nooit betaald voor de stikstofruimte die nu plots veel geld waard is. Voor veel ‘vergunde’ stikstofruimte is zelfs nooit formeel een vergunning aangevraagd of verleend; een melding volstond. Dat geldt ook voor de betreffende boerenbedrijven in Wapse. ‘Het is handel in juridische fictie, een lucratieve business in niks’, vindt Alie Eiting, die zich namens Milieudefensie in Drenthe verzet tegen de gasboringen.

Met de stikstofhandel heeft Den Haag een monster geschapen dat amper meer te bedwingen is. ‘Doordat de overheid die handel toestaat en waarde toekent aan een vergunning, moet diezelfde overheid concurreren met andere partijen en stijgt de prijs’, aldus deskundige Beunen. ‘Daardoor zijn uiteindelijk meer publieke middelen nodig om stikstofuitstoot te verminderen.’

Want waar meer vraag is dan aanbod, lopen de prijzen snel op. Was een kilo stikstofuitstoot tot voor kort tussen een tientje en 50 euro waard, tegenwoordig kunnen de prijzen – afhankelijk van locatie en urgentie – oplopen tot 200 euro.

Volgens Beunen is de oplossing onvermijdelijk: ‘slapende’, in onbruik geraakte vergunningen zouden moeten worden ingetrokken. Ook Mobilisation for the Environment (MOB), de drijvende kracht achter de juridische strijd rond stikstof, pleit hier al jaren voor. Het ministerie van LNV, dat Vermilion een vergunning verstrekte met extern salderen, vindt inmiddels dat het systeem in dit soort gevallen ‘onwenselijk’ is.

‘Het kabinet vindt dat het niet mogelijk mag zijn om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken op basis van activiteiten die al geruime tijd zijn gestopt’, aldus een woordvoerder van het departement. Op korte termijn wil het ministerie de voorwaarden voor extern salderen aanscherpen.

In Wapse zullen ze er niet veel meer aan hebben. Milieudefensie heeft een handhavingsverzoek ingediend. ‘Maar tegen de tijd dat de termijn verstreken is’, zegt Alie Eiting, ‘zijn de boringen al klaar.’