Twee duikers die samen tijdens een duik omkomen, hoe uitzonderlijk is dat?

Het is ‘uitzonderlijk’ dat twee duikers samen tijdens een duik verongelukken, zoals afgelopen weekend in het Grevelingenmeer bij Scharendijke. Marineduikers troffen maandag na een zoektocht het lichaam van de tweede duiker in een wrak aan. Het lichaam van de eerste duiker werd zondag al gevonden.

De twee duikers raakten zaterdagavond vermist nadat zij naar een wrak voor de kust van het Zeeuwse Scharendijke waren gedoken. Wat er precies is misgegaan, is nog een raadsel, aldus een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie.

‘Dat twee duikers samen tijdens een duik in Nederlandse wateren omkomen, is uitzonderlijk’, zegt Sander Kool, bestuurslid van de Nederlandse Onderwatersportbond. Binnen de bond houdt hij zich vooral bezig met veiligheid. De meeste ernstige duikongevallen – een duik met letsel of de dood tot gevolg – ontstaan volgens hem vanwege medische redenen, zoals hartfalen.

Buddy

‘Vaak komt bij een duikongeval de buddy boven die alarm slaat’, zegt Henk van Ielen, hoofdinstructeur bij Duikcentrum Scharendijke in de haven bij het Grevelingenmeer. Al dertig jaar duikt hij in het gebied. Hij heeft nog nooit meegemaakt dat twee duikers samen verongelukken. De twee omgekomen duikers hadden hun autosleutels bij het duikcentrum in bewaring achtergelaten. Toen de duikers zaterdagavond niet terugkwamen, alarmeerde een zoon de politie.

Kool: ‘Sportduiken doe je altijd met zijn tweeën: het buddysysteem. Als iemand in de problemen komt, kan de ander helpen. Tijdens duikopleidingen leer je de andere persoon veilig boven water te krijgen als er wat gebeurt.’ Voor zover Kool weet, is het niet eerder voorgekomen dat in Nederlandse wateren meerdere mensen bij dezelfde duik omkwamen.

Beide lichamen werden op andere plekken in het wrak gevonden, aldus de politiewoordvoerder. De lichamen van de duikers zijn een dag na elkaar aangetroffen. ‘Omdat niet bekend was of omstandigheden rond het wrak tot het ongeval hadden geleid, moesten de duikers van de marine voorzichtig te werk te gaan. Dat kostte tijd’, aldus de woordvoerder.

Het wrak ligt op 25 meter diepte en wordt daarom vooral door ervaren duikers bezocht. Waarschijnlijk gaat het om het wrak Le Serpent, een schip dat speciaal is afgezonken voor de duiksport. De politie zegt de naam van het wrak niet te weten.

Incidenten

Hoeveel duikincidenten per jaar plaatsvinden, is moeilijk vast te stellen. Kool schat dat elk jaar vier of vijf Nederlanders overlijden als gevolg van de duiksport. In 2017 werden bij het Duik Ongevallen Statistiek en Analyse (DOSA) 33 ongevallen en incidenten gemeld, waarvan 3 met een dodelijke afloop.

Kool denkt dat veel niet-dodelijke incidenten niet worden gemeld. Daaronder vallen ook incidenten waarbij duikers zich door een val met hun apparatuur aan wal bezeren. De DOSA stelt ook in haar jaarverslag dat de meldingsbereidheid omhoog moet om betere analyses van de ongevallen te kunnen maken. Jaarlijks worden er in Nederland meer dan een miljoen duiken gemaakt.

De politie onderzoekt alle mogelijke scenario’s voor het ongeluk en heeft de duikapparatuur van de twee duikers in beslag genomen. De woordvoerder kan nog niet zeggen of het om ervaren duikers gaat. ‘Dat maakt deel uit van het onderzoek. Maar als je gaat wrakduiken, zeker op die diepte, moet je wel enige vorm van ervaring hebben.’