Twee doden in Venezuela bij botsingen grens, leger steekt vrachtwagen met hulp in brand

Demonstranten rennen weg van een traangasaanval, die de Venezuelaanse Nationale Garde afvuurde. Beeld AP

Aan de grens met Colombia hebben de Venezolaanse politie en militairen een van de vier vrachtwagens met hulpgoederen in brand gestoken. Dat heeft een afgevaardigde van de oppositie gezegd tegen verslaggevers. ‘Mensen proberen het grootste deel van de hulpgoederen te redden uit de vrachtwagen die op bevel van Nicolás Maduro in brand is gestoken’, zei afgevaardigde Gaby Arellano.

Ondertussen heeft Venezuela de diplomatieke betrekkingen met Colombia verbroken. ‘We kunnen niet langer tolereren dat Colombiaans grondgebied het toneel is van agressie tegen Venezuela’, zei president Maduro tijdens een massabijeenkomst van zijn aanhangers in de hoofdstad Caracas. Alle Colombiaanse diplomaten en consulaire medewerkers moeten het land binnen 24 uur verlaten. De Colombiaanse vicepresident Marta Lucía Ramirez zei dat ‘betrekkingen die niet bestaan, ook niet verbroken kunnen worden’.

Geblokkeerde brug

In de loop van de middag probeerden aanhangers van Guaidó vanaf de Colombiaanse kant van de grens prikkeldraad en andere wegsperringen op de Francisco de Paula Santanderbrug tussen de steden Urena (Venezuela) en Cúcuta (Colombia) te verwijderen. Het leger stuurde pantserwagens om de brug weer te blokkeren.

Vier leden van de Nationale Garde liepen volgens ooggetuigen over naar de Colombiaanse kant van de brug. Zij reden met hun pantserwagens over het prikkeldraad heen en stapten daarna uit. De soldaten werden aanvankelijk uitgejouwd door de Venezolanen aan de overkant, maar toegejuicht toen bleek dat ze deserteerden. Ze werden weggeleid door een eenheid van het Colombiaanse leger. Later de op dag liepen nog eens negentien militairen over.

Bellen met onze correspondent in Venezuela Onze correspondent Marjolein van de Water is in Colombia, aan de grens met Venezuela, waar oppositieleider Guaidó probeert hulpgoederen Venezuela binnen te krijgen. De sfeer is er een stuk vreedzamer dan aan de Venezolaanse kant, vertelt ze: met een witte roos in de hand willen demonstranten de brug oversteken.

Vier vrachtwagens met hulpgoederen probeerden zaterdagmiddag een doorgang te forceren op de Tienditasbrug in de grensstad Cúcuta, vooralsnog zonder succes. Kort tevoren waren de zelfbenoemde president Guaidó en de Colombiaanse president Iván Duque op een van de wagens geklommen om symbolisch het konvooi in gang te zetten.

Guaidó, door veel westerse landen erkend als de wettige president van Venezuela, had zich vrijdag niets aangetrokken van een rechterlijk bevel om zijn land niet te verlaten. Hij kwam aan in Cúcuta, waar de VS en Colombia enorme voorraden hulpgoederen hebben opgeslagen in pakhuizen.

In Cúcuta vond vrijdag een concert plaats om geld in te zamelen voor de noodlijdende bevolking van Venezuela en humanitaire hulp in het land toe te laten. Guaidó, die inmiddels steun krijgt van een vijftigtal landen, ontmoette op het podium de Colombiaanse regeringsleider Iván Duque Márquez. Tegen journalisten zei hij vrijdagavond dat hij tijdens zijn overtocht naar Colombia medewerking kreeg van het Venezolaanse leger.

Juan Guaidó tijdens het ‘Venezuela Aid Live’ concert. Beeld AFP

Tegenconcert

Enkele tienduizenden mensen woonden het megaconcert bij op de Tienditasbrug, die de grens vormt tussen Venezuela en Colombia. Enkele honderden meters verderop, aan de andere kant van de grens, was in Venezuela een tegenconcert aan de gang, voor president Nicolas Maduro.

Guaidó wil samen met de oppositie en hulporganisaties grote hoeveelheden hulpgoederen het land binnenbrengen vanuit Colombia en Brazilië. Maduro heeft de grensovergangen met beide landen gesloten, maar Guaidó is vastberaden de blokkades te omzeilen of te breken.

De 35-jarige oppositieleider heeft weinig details bekendgemaakt over zijn plan de hulpgoederen Venezuela binnen te krijgen. Vrijwilligers zullen waarschijnlijk proberen met vrachtwagens de grens over te steken. Ook is gesuggereerd menselijke ketens te vormen.

De Amerikaanse nationaal veiligheidsadviseur John Bolton heeft zijn reis naar Zuid-Korea afgezegd vanwege de toegenomen spanningen in Venezuela. Bolton zou afreizen naar Zuid-Korea, om daarna deel te nemen aan de beoogde (tweede) topontmoeting tussen president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Hanoi (Vietnam).