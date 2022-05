Twee doden en twee zwaargewonden bij schietpartij op zorgboerderij in Alblasserdam

Agenten ter plaatse ontfermen zich over een aanwezige op de zorgboerderij. Beeld ANP

De schietpartij vond vanochtend rond 11.00 uur plaats bij een zorgboerderij aan de Molensingel in de Zuid-Hollandse gemeente. De politie laat weten dat twee slachtoffers, een 16-jarig meisje en een 34-jarige vrouw, daarbij om het leven zijn gekomen. Ook raakten een 12-jarige jongen en een 20-jarige vrouw zwaargewond, zij zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een vijfde slachtoffer is in shock geraakt.

De politie Rotterdam meldt dat een mannelijke verdachte kort na het schietincident, om 11.20 uur, kon worden opgepakt in een nabijgelegen park. ‘We zijn heel blij dat we hem zo snel mogelijk konden stoppen en dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen’, laat een woordvoerder weten.

Het is nog onduidelijk wat het motief is van de dader. Volgens het AD zou het gaan om een 38-jarige man die bij de politie al jaren bekend staat als ‘verward en overlastgevend’. In de loop van de middag verwacht de politie meer informatie te kunnen geven over de verdachte en de slachtoffers. Om 17.00 uur geeft burgemeester Jaap Paans samen met de politie en het Openbaar Ministerie een persconferentie in de raadszaal van het gemeentehuis van Alblasserdam.

De politie Rotterdam riep omwonenden op om niet naar het plaats delict te komen. ‘Geef hulpverleners de ruimte’, schreef de politie op Twitter. Voor ooggetuigen, medewerkers en familieleden van de slachtoffers is volgens de politie een opvanglocatie opgetuigd. Ook mensen die niet direct betrokken zijn bij het schietincident kunnen zich bij een tweede opvanglocatie melden voor hulp.

Op de zorgboerderij verblijven volgens de website onder meer kinderen met verstandelijke beperkingen, ADHD en autisme. Ook wordt er hulp geboden aan jongeren en volwassenen ‘die de draad in hun leven weer moeten oppakken’, bijvoorbeeld als onderdeel van een reïntegratietraject. Volgens het AD is de eigenares van de zorgboerderij op vakantie.