Twee doden bij belegering kerk Nicaragua na studentenprotest

Tijdens een belegering van een kerk in Nicaragua zijn volgens ooggetuigen twee mensen door sluipschutters doodgeschoten. De doden zijn zaterdag door het Rode Kruis geborgen vanuit de kerk in de hoofdstad Managua.

Vrijdagavond waren zo'n tweehonderd mensen, onder wie studenten, journalisten en geestelijken, de kerk in gevlucht na een aanslag op de Nationale Autonome Universiteit van Nicaragua door paramilitairen die banden hebben met de regering. Studenten hadden de universiteit twee maanden bezet gehouden.

Een journalist van het Nicaraguaanse tv-kanaal 15, die ook in de kerk was, meldde dat de sluipschutters twaalf uur lang op de loer lagen. Aan de belegering kwam na bemiddeling van de katholieke kerk een einde. Zaterdag werden de studenten en overige mensen die aanwezig waren in de kerk overgebracht naar de kathedraal van Managua.

'Er zijn twee doden gevallen en verschillende gewonden', aldus kardinaal Leopoldo Brenes, een van de bemiddelaars.

Kardinaal Leopoldo Brenes (midden) was een van de bemiddelaars. Foto REUTERS

Gewelddadige confrontaties tussen demonstranten, veiligheidstroepen en gewapende regeringsaanhangers hebben volgens mensenrechtenactivisten de afgelopen maanden het leven gekost aan zo'n 350 mensen. De regering spreekt van ongeveer vijftig doden.

Sinds half april wordt het Midden-Amerikaanse land geteisterd door geweld nadat de regering veranderingen aankondigde in het pensioenstelsel. De demonstranten eisen het aftreden van de socialistische president Daniel Ortega, die sinds 2007 aan de macht is.