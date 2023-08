Twee dagen thuiswerken is het nieuwe normaal, als gevolg van corona en de krappe arbeidsmarkt

Adrie den Hertog, eigenaar van een webdesignbedrijf, werkt in de tuin in augustus 2020. Beeld Guus Dubbelman / De Volkskrant

Voor de coronapandemie was thuiswerken iets wat werknemers wel graag wilden, maar waar werkgevers niet erg happig op waren. Kantoorpersoneel dat tussen het werk door de was doet of de kinderen van school haalt is minder productief, zo was het idee. Het massaal thuiswerken tijdens de lockdowns en de krappe arbeidsmarkt hebben daar een einde aan gemaakt. Uit het onderzoek van AWVN blijkt dat thuiswerken inmiddels gemeengoed is, en dat werkgevers er flexibel mee omspringen.

Voor het onderzoek ondervroeg AWVN 216 werkgevers, een dwarsdoorsnede van het Nederlandse bedrijfsleven, over hun thuiswerkbeleid. Bij 95 procent van de werkgevers mogen medewerkers thuiswerken. Van de werknemers doet 58 procent dat ook regelmatig, gemiddeld twee dagen per week.

De resultaten zijn geen verrassing voor Tanja van der Lippe, hoogleraar sociologie van huishoudens en arbeidsrelaties aan de Universiteit Utrecht. ‘In Nederland wordt het meest thuisgewerkt van alle Europese landen. Voor de coronapandemie was het al gemiddeld een dag per week.’

Volgens Mathijs Roodenburg, beleidsmedewerker bij AWVN, is de toename vooral het gevolg van de positieve ervaringen uit de coronapandemie. ‘Iedereen die thuis kon werken is er toen aan gewend geraakt, en heeft de voordelen ontdekt. Het maakt het makkelijker om werk en privé te combineren. Op sommige dagen kun je thuis gefocust werken, op andere dagen kom je naar kantoor om te vergaderen en samen te werken.’

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Maar Roodenburg ziet ook andere oorzaken. ‘Veel werkgevers staan nog steeds te springen om personeel. Als werkgever moet je dus aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden bieden, waaronder de vrijheid om zelf je werktijden te bepalen.’ Van der Lippe beaamt dat. ‘Werkgevers kunnen niet altijd anders, de arbeidsmarkt is zo goed voor werknemers dat ze thuiswerken wel moeten faciliteren.’

Die vrijheid voor werknemers leidt er wel toe dat het thuiswerken niet eerlijk wordt verdeeld over de week. De meeste werknemers werken op vrijdag vanuit huis, gevolgd door woensdag, maandag en donderdag. Op dinsdag is het het drukst op kantoor.

Maar de nadelen daarvan, zoals langere reistijd door files en gebrek aan bureaus op drukke dagen, wegen voor werkgevers niet op tegen de voordelen. Dat zijn de eigen keuze van kantoordagen voor werknemers en vaste vergaderdagen, waardoor de sociale cohesie overeind blijft. Slechts 12 procent van de werkgevers probeert te sturen wanneer werknemers thuiswerken. Vaak willen medewerkers niet op andere dagen of tijden werken, zitten zorgtaken in de weg of staat de aard van het werk dat niet toe.

Spreidingsbeleid

Van der Lippe benadrukt juist het belang van zulk spreidingsbeleid. ‘Op woensdag en vrijdag zijn de wegen en treinen leeg en blijven sommige kantoren zelfs dicht. We moeten daarom boven het niveau van de werkgevers nadenken over hoe we de drukte in Nederland beter kunnen spreiden. Denk bijvoorbeeld aan het werk meer organiseren op woensdag en vrijdag, kinderopvang aantrekkelijker maken op die dagen, of zelfs wisselende schooltijden.’

Werkgevers die zulk spreidingsbeleid al wel hebben, geven hun teams vooral meer ruimte om zelf hun werk- of vergadertijden te bepalen. Ook verzetten sommige werkgevers de vergadertijden naar buiten de spits of stimuleren ze hun werknemers om op rustige dagen naar kantoor te komen.

AWVN heeft haar leden ook gevraagd naar de spitsheffing die de NS wil invoeren. Wat het kabinet betreft mag het spoorbedrijf plannen daarvoor verder uitwerken. Nog geen kwart van de werkgevers zou maatregelen treffen als de spitsheffing er komt. In veel gevallen is dat onmogelijk vanwege de aard van het werk, is het kantoor slecht bereikbaar met openbaar vervoer, of zitten zorgtaken en kinderopvang in de weg. ‘Alleen een spitsheffing leidt dus tot hogere kosten voor werkgevers, zonder het beoogde effect te bereiken’, zegt Roodenburg.

Uiteindelijk zullen werkgevers volgens hoogleraar Van der Lippe de kosten van de spitsheffing afwegen tegen de baten van de huidige kantoortijden en -dagen. ‘Bovendien is er moed voor nodig om als bedrijf af te dwingen dat meer mensen op woensdag naar kantoor komen.’ Ook daar ziet Van der Lippe een rol voor de overheid. ‘Wat nou als je de treinkaartjes alleen op dinsdag en donderdag duurder maakt, in plaats van zo’n spitsheffing?’