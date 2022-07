Twee crises komen samen: schip met plaats voor 1.078 vluchtelingen stoot te veel stikstof uit

Ook in de Rotterdamse Merwedehaven worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen op een schip. Daar wonen tijdelijk zo’n 1.200 mensen. Beeld ANP

In de Nieuwe Zeehaven van Zaandam komen de opvangcrisis voor vluchtelingen en de stikstofcrisis samen. Burgemeester Jan Hamming wilde zeecruiseschip GNV Aurelia huren om het daar aan te meren en er Oekraïense vluchtelingen op te vangen. De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, waar Zaanstad toe behoort, moet namelijk nog een aanzienlijk aantal opvangplekken realiseren. Met de 1.078 bedden op de Aurelia zou de gemeente een flinke slag slaan.

Maar dat plan is van de baan. Bij de plaatsing van zo’n groot schip met zoveel vluchtelingen op een bedrijventerrein moest de gemeente al werken met ‘verschillende planologische beperkingen’. De stikstofregels hebben het plan nu definitief van tafel geveegd. ‘De GNV Aurelia is een ouder schip dat niet op walstroom kan worden aangesloten, waardoor het is aangewezen op generatoren die stikstof uitstoten’, schreef Hamming maandag aan de gemeenteraad.

De gemeente heeft gezocht naar manieren om de stikstofuitstoot te beperken, zoals het gebruik van milieuvriendelijkere stookolie of het installeren van een filter op de boot. Maar de burgemeester schrijft dat die ‘onvoldoende mogelijkheden’ bieden om de uitstoot binnen de norm te krijgen.

Op twee andere schepen worden elders in Zaandam al zo’n tweehonderd Oekraïners opgevangen. Die schepen zetten hun eigen motor aan voor de stroomvoorziening. Opvang op schepen is aantrekkelijk, omdat het snel georganiseerd kan worden en de schepen meteen weer weg kunnen zodra de opvang niet meer nodig is. Voordeel van de Aurelia was bovendien dat er plek is voor voorzieningen zoals catering, scholing, ontspanning en werkplekken. De Italiaanse overheid gebruikte het schip jarenlang voor de huisvesting van vluchtelingen.

Het wordt volgens de gemeente steeds lastiger om cruiseschepen te huren, niet alleen vanwege het toegenomen aantal vluchtelingen, maar ook omdat de cruisemarkt weer aantrekt sinds de opheffing van corona-reisbeperkingen. In mei had Zaanstad daarom een intentieovereenkomst gesloten met de eigenaar van de Aurelia. Burgemeester Hamming heeft de gemeenteraad laten weten dat hij op zoek gaat naar een andere opvangplek, mogelijk opnieuw op een schip.