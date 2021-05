Twee coronapatiënten in ziekenhuis Maastricht overleden na stroomstoring

Een coronapatiënt op de ic van Maastricht UMC+. Beeld REUTERS

Het MUMC+ spreekt over ‘een ernstig incident in de patiëntenzorg’. Het ziekenhuis heeft een ‘sterk vermoeden’ dat een ‘tijdelijke onderbreking van de energietoevoer’ een rol heeft gespeeld bij het overlijden van de patiënten. Volgens nabestaanden was een van hen aan de beterende hand. Het gaat om twee Maastrichtenaren, mannen van 67 en 76 jaar.

Handmatig beademen

Duidelijk is dat in de nacht van donderdag op vrijdag de stroom in één kamer van het ziekenhuis uitviel. Daardoor viel de medische apparatuur, waaronder hulp bij het ademen, bij de twee patiënten uit. Er lagen nog twee andere patiënten op de kamer. Een van hen heeft ‘last gehad’ van de stroomuitval, maar ‘geen nadelige effecten’ ondervonden.

Volgens longfysioloog Frans de Jongh (Universiteit van Twente) zou een ziekenhuis snel op een stroomuitval moeten kunnen inspelen. ‘Een ziekenhuis kan normaal gesproken zelfs een stroomuitval op een hele afdeling aan, door iedereen aan te sluiten op zuurstofmaskers en -ballonnen waarmee handmatig kan worden beademd.’

Maar omdat in Maastricht het alarm niet afging, werd pas na een tijd duidelijk dat de patiënten achteruitgingen. Op dat moment heeft het personeel direct gehandeld, zegt het ziekenhuis. ‘Dat heeft verdere achteruitgang niet kunnen voorkomen’, zegt Karin Faber, directeur patiëntenzorg.

Het is nog onduidelijk waarom het alarm zich niet liet horen. Het blijkt om een ‘zeer lokale storing’ te gaan, zegt Faber. Het ziekenhuis wil dat de ‘onderste steen bovenkomt’ en start een eigen onderzoek, naar zowel de medische als de technische kant van de zaak. Daaruit moet bijvoorbeeld blijken of het wenselijk was geweest als er een back-upsysteem was geweest.

Ook heeft het MUMC+ melding gedaan van het voorval bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De instantie controleert of het onderzoek van het ziekenhuis volgens de juiste procedures verloopt en de conclusies steekhoudend zijn.

Een nabestaande zegt tegen De Limburger juridische stappen te overwegen wegens nalatigheid. Het ziekenhuis belooft de nabestaanden bij het onderzoek te betrekken, door naar hun ervaring te luisteren en volledig inzicht te geven in de rapportages.

Extra zuur

Dat bij de patiënten de ademhalingsapparatuur Optiflow werd toegediend, is een indicatie dat hun gezondheidssituatie nog niet kritiek was. Het middel is een ‘tussenoplossing’ tussen zware beademingsapparatuur en kleine ademhulp, zoals een masker of ‘zuurstofsnorretje’, zegt longfysioloog De Jongh.

Een Optiflow, een dikkere slang met twee pijpjes die in de neus steken, pompt net als kleinschaliger ondersteuning meer zuurstof in het lichaam dan de ongeveer 20 procent die lucht uit zichzelf heeft. Maar het dient nog een extra element toe: een zogeheten ‘flow’, een luchtstroom die hogere druk in de longen geeft. Daardoor openen de elastische longbuizen en daaraan verbonden longblaasjes zich makkelijker, en baant zuurstof zich eenvoudiger een weg door de luchtwegen. Zeker voor coronapatiënten is dat handig, zegt De Jongh. ‘Je krijgt meestal stuggere longen door het virus.’

Maar het systeem wordt gevaarlijk als de stroom uitvalt en daar niet snel genoeg op wordt gereageerd, vervolgt de longfysioloog. Dan valt de hoge druk in de longen weg en vormen de sluitende longbuizen een soort muur. De longblazen daarachter, waar de gaswisseling plaatsvindt, worden onbereikbaar voor zuurstof. Die zuurstof komt dus niet in het bloed.

De patiënten konden zelfstandig ademen, maar alleen met de hoge druk in de longen die de Optiflow leverde. ‘Dat maakt het extra zuur’, vindt de longfysioloog. ‘Als deze mensen overlijden, is dat een stuk minder verwacht dan mensen die aan zware beademingsapparatuur liggen.’