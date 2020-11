Twee chimpansees doodgeschoten na ontsnapping in Dierenpark Amersfoort

Een van de ontsnapte chimpansees.

Rond half 11 ontstond paniek in de dierentuin. Bezoekers werden gemaand het park te verlaten, of te blijven in de ruimtes waar ze op dat moment waren. Een bezoeker vertelde RTV Utrecht dat hij met zijn vrouw driekwartier in het schildpaddenverblijf zat opgesloten. Het was veilig, aldus de man, ‘maar wel erg warm’.

Het dierenpark meldde al snel dat de situatie onder controle was, maar kwam pas later in de middag met een verklaring naar buiten. Er waren twee chimpansees ontsnapt, zo bleek. Mike en Karibuna. Die hadden volgens de eerste conclusies vanwege ‘een menselijke fout’ hun verblijf kunnen verlaten.

Protocol Dier Ontsnapt

Direct na hun ontsnapping werd het protocol ‘Dier Ontsnapt’ in gang gezet. Bezoekers en medewerkers werden in veiligheid gebracht en de ontsnapte dieren werden opgespoord.

Mike en Karibuna, twee mannetjes, renden volgens bezoekers krijsend door het park, terwijl ze op hun borst sloegen. ‘Imponerend gedrag', stelde het dierenpark in de verklaring. Omdat dit potentieel een gevaarlijke situatie opleverde, werd besloten de dieren dood te schieten. Dit gebeurde door medewerkers van het park, die speciaal zijn opgeleid tot schutters. Bezoekers hoorden een aantal doffe knallen.

Het toedienen van een verdoving was in deze situatie geen geschikte optie, legt een woordvoerder uit. ‘Het duurt bij deze aapsoort ongeveer tien minuten tot een kwartier totdat het effect van een verdoving merkbaar is. Binnen dit tijdsbestek hadden de dieren zich binnen of buiten het park kunnen verplaatsen en had zich een nog grotere ramp kunnen voltrekken.’

Het dierenpark spreekt van ‘een zwarte dag’. De apen maakten al lange tijd deel uit van de chimpanseegroep in het park. De medewerkers krijgen slachtofferhulp aangeboden.

Ons park is per direct gesloten wegens een ontsnapping die mogelijk gevaar op kan leveren voor bezoekers. Op het moment ligt alle focus daarop. Wij komen later vandaag met een bericht. pic.twitter.com/IWYC9mLSi9 — DierenParkAmersfoort (@dpamersfoort) 3 november 2020