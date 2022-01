Twee Britse tieners opgepakt na gijzeling synagoge Texas, Britse dader gedood

Zwaar bewapende veiligheidstroepen begeleiden een van de vrijgelaten gijzelaars. Beeld AP

Na het beëindigen van de gijzeling liet de FBI weten dat de dader vermoedelijk alleen had geopereerd. Wel werden zondagavond in het onderzoek naar de gijzeling twee tieners opgepakt in het zuiden van de Britse stad Manchester, zo meldt de lokale politie. Wat hun betrokkenheid bij de gijzeling zou zijn is nog niet bekend. De twee zitten vast en worden ondervraagd.

Gebedsdienst

De gijzeling begon tijdens een gebedsdienst in de synagoge in Colleyville, een stadje tussen Dallas en Fort Worth. De dienst werd live op Facebook uitgezonden. De Brit, die volgens de FBI Malik Faisal Akram heette, nam de rabbijn en drie andere personen in gijzeling. De video van de dienst, waarop ook de gijzeling was te zien, is inmiddels van Facebook verwijderd.

Zo’n tweehonderd zwaar bewapende politiemannen omsingelden de synagoge, en politieonderhandelaars begonnen te praten met Akram. Zij hadden de hele dag contact met hem. Volgens Amerikaanse media wilde de gijzelnemer zijn ‘zus’ Aafia spreken en daarna ‘naar de hemel (Jannah) gaan’. Aafia zit in een Amerikaanse cel en Akram zou haar vrijlating hebben geëist. De Pakistaanse Aafia Siddiqui was in 2010 door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 86 jaar cel omdat ze in Afghanistan probeerde Amerikaanse militairen te doden. Haar bijnaam is ‘Lady Al Qaida’ verwijst naar de terreurorganisatie Al Qaida. Ze zit in een gevangenis niet ver van de plaats waar de gijzelingsactie plaatsvond.

‘Gebeden verhoord. Alle gijzelaars zijn in leven en veilig’, twitterde gouverneur Greg Abbott van Texas zaterdagnacht na de bijna 11 uur durende gijzeling. Abbotts tweet volgde niet lang nadat een luide knal en geluid dat leek op schoten werden gehoord in de synagoge. Details over de reddingsactie en over de omstandigheden van Akrams dood zijn niet direct bekendgemaakt.