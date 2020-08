Twee arrestaties na mishandeling asielzoeksters in azc Gilze

Het asielzoekerscentrum in Gilze. Beeld ANP

Na een homofobe opmerking van een Nigeriaanse bewoner ontstond in de vroege ochtend van maandag 3 augustus in het azc in Gilze een ruzie waarbij de 20-jarige vrouw werd geslagen en het 23-jarige slachtoffer (die zelf niet in het azc verbleef maar op bezoek was bij haar jarige vriendin) met kokend water werd overgoten. Hierdoor liep zij meerdere tweedegraads brandwonden op en moest voor behandeling naar een ziekenhuis in Tilburg. Inmiddels heeft zij aangifte gedaan. Van haar vriendin werd maandag een aangifte opgenomen.

De twee arrestanten worden verdacht van openlijke geweldpleging en zware mishandeling. De recherche onderzoekt het incident.