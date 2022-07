Twee afvallers in race om Brits premierschap, Rishi Sunak wint weer

Of Rishi Sunak het gaat redden als de leden van de Conservatieve Partij het voor het zeggen hebben, is de vraag. Beeld REUTERS

De eerste etappe van de afvalrace kende geen verrassingen. Jeremy Hunt, die vorige keer de eindsprint verloor van Boris Johnson wordt gezien als yesterday’s man. Bovendien is hij een Remainer en heeft hij tijdens de coronacrisis gepleit voor de omstreden Chinese aanpak. Zahawi, zoon van Koerdische vluchteling, is een relatieve nieuwkomer, maar zijn zakelijke activiteiten hebben vragen opgeroepen. Bovendien is hem niet in dank afgenomen dat hij Boris Johnson liet vallen, twee dagen nadat hij door de premier was gepromoveerd.

De favoriet onder de 358 Conservatieve afgevaardigden is vooralsnog Rishi Sunak, de man die de aanval op Johnson had geopend. Maar of de Britse Indiër het gaat redden als de leden het voor het zeggen krijgen is de vraag. De achterban lijkt volgens peilingen gecharmeerd te zijn van Penny Mordaunt, een pragmatische bewindsvrouw die gewoontjes overkomt. Wel is ze in de problemen geraakt door haar bewering, een tijd geleden, dat transvrouwen ook gewoon vrouwen zijn. Inmiddels heeft ze zich op het standpunt gesteld dat ‘vrouwen als ik geen piemels hebben’.

Achterhoedegevecht

Een tegenvallende strijd levert Liz Truss, de minister van Buitenlandse Zaken die derde staat. Ze heeft de steun van de Brexiteers in het kabinet, en mogelijk ook van Johnson. Maar Mordaunt lijkt meer aan te spreken. In de subtop blijft Kemi Badenoch het goed doen, de heldin van de conservatieve cultuurstrijders binnen de partij. Deze voormalige wiskundedocent en softwareontwikkelaar voert campagne op basis van het principe dat ze de waarheid nastreeft, wat tot lastige keuzes kan leiden. Ze wil niet iedereen tevreden houden, zoals Johnson probeerde te doen.

In het Lagerhuis ondertussen liepen de gemoederen hoop op aan het begin van het eerste vragenuur van Boris Johnson sinds hij zijn aftreden bekend had gemaakt. Twee leden van de Schotse Alba Party begonnen met een luidruchtig protest voor een referendum over Schotse onafhankelijkheid. Dat wekte de woede van Kamervoorzitter Lindsay Hoyle, die de bodes met een overslaande toon vroeg om het duo uit de debatzaal te zetten. Later zijn de twee, onder wie oud-minister van Justitie Kenny MacAskill, voor vijf dagen geschorst.