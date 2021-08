Twee aanhoudingen na aanslag met molotovcocktails op Groningse journalist

Willem Groeneveld, oprichter het Groningse stadsblog Sikkom.

Groeneveld en zijn partner kwamen woensdagnacht met de schrik vrij, nadat er brandende voorwerpen door het raam van hun woning waren gegooid. Op de vrijgegeven videobeelden is te zien hoe de daders, waarvan er een onherkenbaar is door een bivakmuts, twee voorwerpen aansteken. Volgens de politie zijn de beelden massaal gedeeld en hebben de binnengekomen tips bijgedragen aan de snelle opsporing. In belang van het onderzoek verzoekt de politie iedereen nu de beelden te verwijderen en niet verder te verspreiden.

Het is nog onduidelijk wat het motief is geweest van de daders. De politie gaf donderdag aan niet te willen speculeren over de mogelijke beweegredenen van de daders. ‘Ongeacht het motief staat vast dat journalisten in alle vrijheid hun werk moeten kunnen doen’, liet de Groningse politie in een verklaring weten.

Groeneveld krijgt als oprichter van het Groningse stadsblog Sikkom vaker te maken met bedreigingen en geweld. Zo zijn de ruiten van zijn woning al eens eerder ingegooid. De journalist laat weten dat hij opgelucht is nu de verdachten zijn aangehouden. Hij hoopt zijn leven weer te kunnen oppakken.

In een interview met Villamedia, het medium van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, zei Groeneveld vorige week nog dat de intimidaties onder zijn huid gaan zitten. ‘Je bent meer gespitst op gekke geluiden in de straat. Als ik in de stad loop, kijk ik vaker over mijn schouder en ik mijd bepaalde kroegen.’