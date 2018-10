Twaalfde bombrief ontdekt, bedoeld voor voor James Clapper, jacht op afzender gaat door in Florida

Vrijdag zijn opnieuw twee bombrieven gevonden. Het eerste pakketje was gericht aan de Democratische senator Cory Booker. In New York werd een tweede pakket onderschept gericht aan James Clapper, de vroegere baas van de gezamenlijke inlichtingendiensten. Het zoeken naar verdachte postpakketten en de afzender gaat daarmee een nieuwe dag in.

De jacht op de persoon die bombrieven stuurde naar met name critici van president Trump, verschuift steeds meer richting Florida. Een aantal van de pakketjes met pijpbommen werd verstuurd via een postsorteerkantoor in de stad Opa-locka.

De brieven zijn verstuurd naar vooraanstaande critici van president Trump en naar CNN. Beeld AFP

Het kantoor in Opa-locka werd donderdag uitgebreid onderzocht door de FBI en politie. Ook werd gekeken naar beelden van de bewakingscamera’s. Vermoed wordt dat de aanslagpleger in dit deel van Zuid-Florida woont.

Ook opvallend is dat op de meeste brieven stond dat de afzender Debbie Wasserman Schultz was. Zij vertegenwoordigt een kiesdistrict in Florida in het Congres en heeft niets te maken met de aanslagen. Wel wordt onderzocht of Wasserman Schultz de laatste tijd werd bedreigd of een conflict met iemand heeft gehad. Het Congreslid en aanhanger van Hillary Clinton, was tijdens de presidentsverkiezingen voorzitter van de Democraten. Zij moest echter in de zomer van 2016 aftreden na beschuldigingen dat zij Clinton zou hebben bevoordeeld in de strijd met concurrent Bernie Sanders.

Een van de tien bombrieven die zijn onderschept. Beeld FBI via Getty Images

In elkaar geknutseld

Niemand heeft tot nu toe de verantwoordelijkheid opgeëist voor de verijdelde aanslagen. De FBI heeft het publiek opgeroepen extra waakzaam te zijn, zeker nadat donderdag opnieuw twee pakketjes werden onderschept in New York en in de staat Delaware. Ze waren gericht aan acteur Robert de Niro en oud-vicepresident Joe Biden, allebei felle critici van president Trump. Naar Biden zijn nu in totaal twee bombrieven gestuurd.

De pijpbommen die donderdag werden onderschept, waren vrijwel hetzelfde als de andere acht gericht aan onder andere Hillary Clinton, de miljardair George Soros en oud-president Barack Obama. Volgens de autoriteiten zijn de bommen in elkaar geknutseld, mogelijk aan de hand van informatie die terreurgroepen als IS en Al Qaida de afgelopen jaren op internet hebben geplaatst.

Het distributiecentrum van de Amerikaanse post in Opa-locka in Florida. Beeld AP

Niet ontploft

Dat geen van de pijpbommen is ontploft, trekt ook de aandacht van de onderzoekers. Het kan een aanwijzing zijn dat de afzender amateuristisch te werk ging en geen ervaring had met het in elkaar zetten van bommen.

De FBI onderzoekt ook de theorie dat de bommen helemaal niet bedoeld waren om te laten ontploffen, maar alleen schrik moesten aanjagen of publiciteit genereren. Alle tien de bombrieven werden via de post verstuurd, naar onder andere New York, Delaware en Washington. Een aantal pakketjes die naar New York werden gestuurd bevatte ook witte poeder. Onderdirecteur William Sweeney van de FBI zei echter donderdag dat onderzoek had uitgewezen dat de poeder niet gevaarlijk was.