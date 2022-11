Twaalf schepen verlaten Oekraïense havens ondanks Russische opschorting graanakkoord, meeste richting Spanje

The Joint Coordination Centre, die de graandeal overziet, controleert in Istanbul een schip met graan uit Oekraïne. Beeld Reuters

Het graanakkoord dat Oekraïne, Rusland, Turkije en de Verenigde Naties deze zomer sloten, maakte de uitvoer van graan en voedselproducten weer mogelijk vanuit Oekraïense havens. Die had sinds het begin van de oorlog zo goed als stilgelegen, wat leidde tot tekorten op de markt en een piek in de graanprijzen. Op 1 augustus vertrok het eerste schip met maïs aan boord uit Oekraïne. De afgelopen drie maanden voeren dagelijks gemiddeld vier tot vijf schepen uit, met in totaal ruim 9,7 miljoen tonnage voedselproducten aan boord. Het betrof met name maïs, tarwe, koolzaad en zonnebloemolie.

Een van de schepen die maandag, ondanks het besluit van Rusland, kon vertrekken, vervoert tarwe voor het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (VN), bedoeld voor Ethiopië, dat kampt met ernstige droogte. Over het algemeen gingen de onder het graanakkoord verscheepte goederen vooral naar Europese landen. Spanje was met 1,8 miljoen tonnage aan grondstoffen de grootste importeur. Nederland staat ook in de top-5, na Turkije, China en Italië. Er kwamen zeventien schepen aan in de Nederlandse havens, met aan boord vooral maïs en koolzaad.

Toch hadden lage-inkomenslanden ook baat bij de deal, volgens de Verenigde Naties. Veel tarwe ging naar landen in Afrika en Azië. Na Spanje waren Bangladesh, Indonesië en Algerije de grootste importeurs van de graansoort. Ook Ethiopië en Soedan staan in de top-10. De VN benadrukken dat de graandeal bovendien de wereldvoedselprijzen omlaag heeft geholpen. De prijzen liggen nu 15 procent lager dan tijdens de piek in maart.