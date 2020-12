Twaalf maanden cel geëist tegen vrouw die lesbische asielzoeker overgoot met kokend water, ‘onvoldoende bewijs voor homofobe daad’

De Nigeriaanse Happy, vlak na het incident, waarbij ze werd overgoten met kokend water. Beeld Sandro Kortekaas

Volgens Happy, ook van Nigeriaanse afkomst, was sprake van een homofobe daad. De lesbienne was op bezoek bij haar jarige vriendin Esther in het azc in het Brabantse Gilze, toen er ruzie ontstond met een Nigeriaans (hetero)stel. Daarbij werden over en weer klappen uitgedeeld. De aanleiding zou een homofobe opmerking zijn geweest.

Maar tijdens de 4,5 uur durende zitting die donderdag plaatsvond in Breda stelde het OM dat onvoldoende is gebleken dat het hete water over Happy heen is gegooid omdat zij lesbisch is. Tijdens het gevecht zelf werden geen uitingen gedaan over haar geaardheid, waardoor er ‘onvoldoende aanwijzingen zijn om de vermeende discriminatie als strafverzwarend mee te nemen’.

Ook constateerde justitie dat Happy en haar vriendin de eerste klappen hebben uitgedeeld en daarmee de confrontatie hebben opgezocht. De Nigeriaanse vrouw die vervolgens heet water vanuit een waterkoker gooide, wordt verdacht van zware mishandeling. Justitie eiste twaalf maanden gevangenisstraf. De uitspraak volgt over twee weken.

Brandwonden

Happy liep door het incident, dat in de nacht plaatsvond, ernstige eerste- en tweedegraads brandwonden op. Ze is nog steeds niet hersteld. De Nigeriaanse vrouw vertelde eerder aan de Volkskrant dat het water eigenlijk voor haar vriendin Esther was bedoeld. Omdat zij haar anderhalf jaar oude zoontje op haar arm droeg, duwde Happy haar weg om te voorkomen dat er iets met het kind zou gebeuren.

‘Vervolgens voelde ik een hevige pijn. Ik werd overgoten met kokend water, het brandde over mijn hele lichaam, aldus Happy. De vrouw nam na behandeling van haar brandwonden de trein terug naar haar eigen azc, in het noorden van het land – wat neerkwam op een treinrit van vijf uur.

Inmiddels zijn zowel Happy als haar vriendin overgeplaatst naar een ander azc. Ze wonen daar samen en zijn in afwachting van een beslissing over hun asielaanvraag.