Twaalf jaar cel voor Afghaans-Nederlandse gevangeniscommandant om oorlogsmisdrijven 

Luchtfoto van de Pul-e-Charkhi-gevangenis.

Volgens de rechtbank heeft A. in zijn rol als commandant gevangenen ‘wreed en onterend’ behandeld. Daarnaast verwijt de rechter dat A. zijn positie niet gebruikte om de erbarmelijke omstandigheden in de gevangenis te verbeteren. De celstraf van twaalf jaar is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

In de beruchte Pul-e-Charkhi-gevangenis zaten in de tijd dat A. er werkte veel politieke tegenstanders van het toenmalige communistische regime in Afghanistan. Hun situatie was vaak uitzichtloos en velen kregen geen eerlijk proces. De omstandigheden in de gevangenis waren mensonterend. De hygiëne was slecht en er waren nauwelijks medische voorzieningen. Sommige gevangenen overleden aan ziektes als tuberculose en diabetes.

Marteling

Volgens Amnesty International waren er in die tijd signalen dat gevangenen slachtoffer werden van marteling, onder meer door elektrische schokken, het verbrijzelen van handen en het uittrekken van nagels. Ook kwamen binnen de gevangenismuren executies voor.

De rechtbank ziet voldoende bewijs dat A. betrokken was bij misstanden in de gevangenis. Samen met zijn ondergeschikten hield hij het detentieregime in stand en verslechterde hij het zelfs. Bovendien was hij volgens de rechtbank ook zelf betrokken bij geweld tegen gevangenen. De rechter oordeelt dat zijn daden in strijd zijn met internationaal humanitair recht, waardoor het om oorlogsmisdrijven gaat.

Andere identiteit

A. kwam in 2001 naar Nederland, waar hij asiel aanvroeg en de Nederlandse nationaliteit kreeg. Tegen de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zei hij dat hij in Afghanistan een leraar wiskunde en natuurkunde was geweest. Hij zou niet A., maar R. heten. In het Afghaans is het verschil tussen die twee achternamen maar één puntje.

In de jaren na zijn aankomst in Nederland leefde hij met zijn gezin in Kerkrade, tot hij daar in 2019 werd opgepakt. Er liep toen al sinds 2012 een onderzoek naar A. en zijn rol in de Afghaanse gevangenis. Aanleiding daarvoor waren berichten op een blog over de aanwezigheid van een hoge Afghaanse gevangeniscommandant in Nederland.

De onderzoekers wisten uiteindelijk te achterhalen dat A. al die jaren over zijn identiteit had gelogen. Zo was zijn identiteitsbewijs met pen aangepast en bleek uit bewaarde krantenartikelen, foto’s en andere documenten dat de man die zich als R. had voorgedaan eigenlijk A. heette. Uit afluisteropnamen bleek zijn werkelijke identiteit onder vrienden en familie geen geheim. Zo spraken vrienden hem aan als ‘kameraad A.’.

In de afgelopen jaren verzamelde het Team Internationale Misdrijven van politie en justitie een flinke stapel bewijs van A’s misdaden. Zo interviewde het team onder meer 24 getuigen in negen verschillende landen over de rol die A. in de jaren tachtig in Afghanistan had gespeeld. De getuigen brachten hem in direct verband met de erbarmelijke omstandigheden en martelingen in de gevangenis.