Twaalf jaar cel en tbs geëist tegen vrachtwagenchauffeur die agent doodreed

De politie, hier bij de rechtbank in Rotterdam, hoopt op gerechtigheid voor motoragent Arno de Korte, die vorig jaar werd doodgereden. Beeld Arie Kievit

De 47-jarige verdachte beweert dat De Korte hem zijn remweg ontnam, maar het OM spreekt dat tegen. De motoragent zou 160 meter voor het begin van de uitvoegstrook al een volgteken hebben gegeven en reed volgens ooggetuigen op gepaste afstand van de vrachtwagen.

M. besloot naar eigen zeggen rechtdoor te rijden, omdat het verkeerslicht op die rijbaan, naast de uitvoegstrook, op groen stond. Hij wilde De Korte ontwijken, zei hij. Ook dat klopt niet, betoogde een van de officieren van justitie, want M. week pas op het allerlaatste moment uit. Daaruit trekt ze de conclusie dat hij ‘nooit heeft willen remmen, stoppen of uitwijken, maar Arno opzettelijk heeft aangereden’.

Vier nabestaanden van De Korte maakten dinsdag gebruik van hun spreekrecht. Zij namen het woord ‘moord’ in de mond. ‘Over hem heen rijden, doorrijden en gewoon je lading lossen: onmenselijk’, zei de vriendin van het slachtoffer.

‘Erin geluisd’

Volgens het OM koesterde M. een ‘diepgeworteld wantrouwen’ in de overheid, in het bijzonder de politie. Na een aanrijding met een motoragent in 2015, waarvoor de verdachte een taakstraf kreeg, had M. het gevoel dat hij erin was geluisd. Daarna zou hij extra vaak zijn gecontroleerd en beboet, omdat de staat hem en het familiebedrijf waarvoor hij werkte kapot wilde maken.

Het OM is na ‘uitgebreid onderzoek’ tot de conclusie gekomen dat M. en zijn werkgever niet meer zijn gecontroleerd dan anderen: in vijf jaar tijd kreeg de verdachte vijfmaal een proces-verbaal, vier keer wegens overbelading van zijn truck, eenmaal voor belediging. Dat M. zou hebben geroepen dat hij bij een volgende verkeerscontrole een agent dood zou rijden, is uiteindelijk slechts een onbevestigd gerucht. Om die reden kan justitie niet vaststellen dat er sprake was van een vooropgezet plan, oftewel moord.

‘Overspannen toestand’

Uit onderzoek in het Pieter Baan Centrum blijkt dat M. De Korte in ‘overspannen toestand’ aanreed en verminderd toerekeningsvatbaar was. De chauffeur zou langdurige behandeling nodig hebben om te voorkomen dat hij in herhaling vervalt. Daaruit volgt de eis van tbs met dwangverpleging.

Een langdurige celstraf is op zijn plaats, zei een van de aanklagers. Volgens haar gebeurt het zelden dat een agent tijdens zijn werk met opzet wordt gedood. ‘Het is Arno op 7 juli 2021 overkomen. Dit keer was een vrachtwagen het wapen.’ Ze wil dat de rechtbank de verdachte ook een rijverbod voor de maximale duur van tien jaar oplegt, en daarna een beroepsverbod van tien jaar als vrachtwagenchauffeur. Maandag is het woord aan M.’s advocaat, die dan zijn pleidooi houdt.