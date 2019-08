Twaalf fases in de handelsoorlog tussen de VS en China

Een vrouw wandelt langs een wisselkantoor in Hongkong. Beeld AP

28 juni 2016

Trump kondigt tijdens zijn presidentscampagne een plan aan om tarieven in te stellen voor Chinese producten. Het is een uitvloeisel van de America First!-strategie van de Amerikaanse president.

7 april 2017

Trump en de Chinese president Xi Jinping ontmoeten elkaar voor het eerst in Mar-a-Lago, Florida. Ze bereiken een akkoord waarin ze beloven de komende honderd dagen te onderhandelen. De daaropvolgende gesprekken leveren niets op.

14 augustus 2017

Trump lanceert de eerste handelsmaatregel tegen China. Hij vraagt om een onderzoek naar vermeende Chinese diefstal van Amerikaans intellectueel eigendom.

8 maart 2018

Trump kondigt heffingen van 25 procent aan op de import van staal en 10 procent op aluminium. Die heffingen gelden voor alle leveranciers, waaronder China.

Begin april 2018

De eerste escalatie: China kondigt op 2 april heffingen van 25 procent aan op 128 Amerikaanse producten. De VS reageert een dag later met heffingen van 25 procent op Chinese producten ter waarde van 44,6 miljard euro. China antwoordt met heffingen van 25 procent op Amerikaanse producten ter waarde van 44,6 miljard euro.

Augustus 2018

De tweede escalatie: Trump wil heffingen van 25 procent op Chinese producten ter waarde van 178,5 miljard euro opleggen. Enkele dagen later verspreiden China en de VS een lijst van producten ter waarde van 14,2 miljard euro waar tarieven van 25 procent op gelden.

1 december 2018

Trump en Xi dineren met elkaar op de G20-top in Buenos Aires. Trump belooft nieuwe heffingen van 25 procent op Chinese producten op te schorten. Ook spreken de landen af de komende negentig dagen geen nieuwe tarieven te heffen.

Mei 2019

De derde escalatie: Trump wil vanaf 10 mei heffingen van 25 procent op Chinese producten ter waarde van 178,5 miljard euro laten gelden. Enkele dagen later zet de VS het Chinese telefoonbedrijf Huawei op de zwarte lijst.



18 juni 2019

Trump en Xi spreken elkaar via de telefoon met als intentie de handelsgesprekken te hervatten.

29 juni 2019

Op de G20-top in Osaka bereiken Trump en Xi een officieel akkoord om de onderhandelingen te hervatten. Trump belooft geen nieuwe heffingen in te voeren en China zegt dat Amerikaanse landbouwproducten te gaan aankopen.

1 augustus 2019

Na twee dagen van onderhandelingen tussen China en de VS in Shanghai is er weinig progressie. Trump kondigt nieuwe heffingen van 10 procent aan op de overige Chinese producten ter waarde van 267,8 miljard euro. Desondanks wil Trump de onderhandelingen voortzetten.

6 augustus 2019

China devalueert de yuan en vraagt bedrijven de aankoop van Amerikaanse landbouwproducten op te schorten. De VS beschuldigt China van manipulatie van zijn munt en oneerlijke competitie.