Tv-zender CBS weigert ontslagen topman Moonves afkoopsom mee te geven

De beslissing om de 68-jarige Moonves uit zijn functie te zetten en geen afkoopsom toe te kennen, volgt op de uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek. Een conceptversie van dat rapport lekte eerder deze maand uit naar The New York Times. Het rapport beschuldigt Moonves van het vernietigen van bewijs en poging tot omkoping van de aanklagers met de beloften van banen bij CBS.

‘We hebben vastgesteld dat er gegronde redenen zijn voor het ontslag. Er is sprake van opzettelijke en materiële nalatigheid, overtreding van het bedrijfsbeleid en schending van zijn arbeidsovereenkomst’, zo meldt de raad van bestuur in een verklaring. ‘Bovendien weigert hij zijn medewerking aan het onderzoek.’

Wederzijdse instemming

Moonves, sinds 2003 aan de leiding bij CBS, heeft alle beschuldigingen ontkend en houdt vol dat de seks met wederzijds instemming was. ‘Meneer Moonves ontkent met klem ooit gedwongen seks te hebben gehad met deze vrouwen’, zo liet zijn advocaat Andrew Levander in een reactie weten. ‘Bovendien heeft hij zijn volledige medewerking gegeven aan het onderzoek.’ Volgens Levander zijn de conclusies van het CBS-bestuur bevooroordeeld.

CBS groeide onder Moonves uit tot een televisiezender die de ene na de andere hit produceerde, zoals de reality-show Survivor en de serie CSI die vijftien seizoenen liep. Sommige analisten twijfelen of CBS op eigen benen zal kunnen blijven nu Moonves weg is. De leiding van het bedrijf komt voorlopig in handen van Moonves’ trouwe adjudant Joseph Ianiello, een veel minder kleurrijk figuur dan de ontslagen CBS-topman.