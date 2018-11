TV-debat tussen May en Corbyn? Dr Who en Strictly Come Dancing hebben voorrang bij BBC

Britse premier Theresa May Beeld AP

De Britse premier zet alles op alles om haar akkoord, tegen alle verwachtingen in door het parlement te krijgen. Ze toert door het land, geeft ridderordes aan weifelende Kamerleden en het ministerie van Financiën voorspelde behulpzaam de financiële apocalyps na een No Deal. Hoogtepunt van Mays wanhoopsoffensief is het aanbod om in debat te gaan met Corbyn, iets wat ze tijdens de jongste verkiezingscampagne niet had aangedurfd.

De keuze om Corbyn uit te dagen riep vragen op. Waarom niet een eurofiel als Tony Blair, of een oer-Brexiteer als Boris Johnson? Corbyn is net als May voor een voorzichtig vertrek uit de EU. Het paradoxale is dat May bij de stemming de steun nodig zal hebben van Corbyns Labour. May, echter, is vastbesloten haar eigen partijgenoten eraan te herinneren dat ze zich bij het uitbrengen van hun stem in dezelfde ruimte zullen bevinden als de klassieke socialist.

Jeremy Corbyn Beeld REUTERS

Corbyn ging meteen akkoord. Andere leiders vroegen direct of zij ook mee mochten doen. De BBC toonde zich geneigd om daarin mee te gaan, maar was niet bereid een mooi plekje in te ruimen in het weekeinde. Dr Who en Strictly come dancing hebben voorrang. ITV bood een één-op-één debat aan en hoopt een gevarieerd publiek te trekken door het uit te zenden vlak voor een show waarin tweederangs beroemdheden de jungle proberen te overleven.

May heeft de stemming, die waarschijnlijk op 12 december zal plaatsvinden, beschreven als ‘een van de belangrijkste parlementaire gebeurtenissen uit de moderne geschiedenis’. Er zijn sterke aanwijzingen dat ze een enorme nederlaag gaat lijden. Zelfs haar loyale oud-minister Michael Fallon heeft het akkoord als ‘gedoemd’ omschreven. Uit een peiling is gebleken dat deze deal minder steun kan verwachten dan zowel een No Deal als een continuering van het lidmaatschap.