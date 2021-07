Tv-avond rond vermissing Tanja Groen. Wie is zij en hoe is Peter R. de Vries bij deze zaak betrokken?

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries staat in aanwezigheid van ouders Corrie en Adrie Groen de pers te woord over de inzamelingsactie. Beeld ANP

Wie is Tanja Groen?

Al bijna 28 jaar staat Tanja Afra Maria Groen geregistreerd als vermist. De geboren Schagenees verdween in augustus 1993 tijdens de introductieweek van de Universiteit Maastricht, aan de vooravond van haar studie gezondheidswetenschappen. Ze was toen 18 jaar oud.

Groen werd voor het laatst gezien toen zij even na middernacht, na een studentenfeestje bij de Maastrichtse studentensociëteit Circumflex, op haar fiets naar haar kamer in het Limburgse dorp Gronsveld vertrok, een kleine tien kilometer verderop. Sinds die nacht ontbreekt van Groen ieder spoor. Ook haar fiets werd nooit gevonden. Tanja’s ouders Corrie en Adrie hebben de zoektocht naar hun dochter, die nu 46 jaar zou zijn, evenwel nooit opgegeven.

Welke zoekacties hebben er plaatsgevonden?

Van begin af aan hield de politie er rekening mee dat Groen slachtoffer was geworden van een misdrijf. In de eerste dagen zocht een politiehelikopter in een natuur- en watersportgebied in de buurt van Gronsveld. In 1997, amper drieënhalf jaar na haar verdwijning, rees bij de politie het vermoeden dat Groen een van de slachtoffers zou zijn van de Belgische Marc Dutroux. Van de zes meisjes die hij ontvoerde, overleefden slechts twee.

Ook in de jaren daarna haalde de vermissingszaak geregeld het journaal en de krantenkolommen. In 2014 vond een wandelaar op een akker bij Gronsveld botten die vermoedelijk van een mens afkomstig waren. Het dna kwam echter niet overeen met dat van de vermiste studente.

Vorig jaar nog opende het Nederlands Forensisch Instituut in Maastricht het graf van een man, na een tip dat in dat graf ook een vrouw begraven zou liggen. Het bleek niet om Tanja Groen te gaan. Half juni werd op de Strabrechtse Heide in Noord-Brabant opnieuw naar Tanja Groen gezocht, op basis van verklaringen in het onderzoeksdossier. Tevergeefs.

Politie zoekt op een begraafplaats aan de Beente naar Tanja Groen. Ook De Vries was aanwezig. Beeld ANP

Op welke manier is Peter R. de Vries bij de zaak betrokken?

Peter R. de Vries is vertrouwenspersoon van de familie Groen, die er niet meer van uitgaat dat hun dochter nog leeft. Toch blijft De Vries als woordvoerder aandacht vragen voor de zaak van Tanja. Vorige maand benadrukte Groens moeder dat het vinden van het lichaam van haar dochter noodzakelijk is om het leed te verwerken. ‘Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed, nog steeds.’

Een kleine drie weken geleden richtte De Vries stichting De Gouden Tip op om geld in te zamelen als beloning voor de tip die leidt naar Tanja’s lichaam. De Vries wil een miljoen euro bijeenbrengen – het hoogste bedrag dat een tipgever ooit in Nederland in het vooruitzicht is gesteld. Als er meer binnenkomt, wordt dat gebruikt voor beloningen in andere onopgeloste zaken.

‘Een miljoen is de ultieme poging om iemand die iets weet over Tanja’s verdwijning, maar die altijd heeft gezwegen, ertoe te bewegen om toch te spreken’, legde De Vries de noodzaak van de enorme geldsom uit. Ter vergelijking: de Nederlandse staat looft als tipgeld meestal zo’n 25 duizend euro uit. Met een miljoen euro, zei De Vries, ‘hoef je niet in je straatje te blijven wonen waar je misschien beschimpt en lastiggevallen wordt omdat je de gouden tip hebt gegeven.’

Lijkt stichting De Gouden Tip haar streefbedrag te gaan halen?

Volgens vicevoorzitter Lex de Jager van de stichting heeft de aanslag op Peter R. de Vries als bijeffect dat de inzamelactie ook aandacht krijgt. ‘Het is een nare aanleiding’, zei hij daarover. ‘Maar doneren is voor mensen ook een mooie manier om betrokkenheid bij Peter te laten zien. Hij heeft zelf gezegd: Tanja Groen is prioriteit nummer één.’

Ook advocaat Peter Schouten heeft aandacht gevraagd voor de inzamelingsactie. In het Marengoproces staan Schouten en De Vries beiden kroongetuige Nabil B. bij, respectievelijk als advocaat en vertrouwenspersoon. ‘Mag ik u iets vragen?’, schreef Schouten op Twitter. ‘Ik ken Peter R. de Vries al ruim 30 jaar en als ik iets weet dan is het dat hij geen medelijden wil maar nu zou zeggen: get the job done.’ De oproep van de advocaat werd honderden keren gedeeld, onder anderen door De Vries’ zoon Royce.

Zondagavond passeerde de teller van stichting De Gouden Tip rond 21.30 uur de helft van het streefbedrag. Een dag later stond de teller op ruim 527 duizend euro. Dinsdag doen Tanja’s ouders in de speciale live-uitzending ‘Breng Tanja Thuis’ hun verhaal. Ondertussen zit een belteam klaar om met de hulp van de Omroep Max-kijkers het opgehaalde bedrag over de 1 miljoen euro heen te tillen.