Tussentijdse peilingen zijn beroerde graadmeter uiteindelijke verkiezingsuitslag

Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging), Pieter Omtzigt en Derk Boswijk (CDA) tijdens het debat over het stikstofbeleid. Beeld Freek van den Bergh

Peilingen tussen de verkiezingen door voorspellen de uitkomst van de volgende verkiezing niet beter dan de huidige zetelverdeling in de Kamer. Dat blijkt uit deze week gepubliceerd onderzoek van politicologen Tom van der Meer, Lisa Janssen (beiden UvA) en Tom Louwerse (Universiteit Leiden). Pas in de weken en maanden in aanloop naar de verkiezingen beginnen peilingen beter aan te geven hoe de verkiezingsuitslag uiteindelijk zal uitpakken.

Dat komt niet doordat peilingen slecht zijn uitgevoerd, maar omdat ze een momentopname zijn. Tussentijds zijn kiezers losser in hun opvattingen, zegt hoogleraar Van der Meer. ‘Er staat dan minder op het spel, want het gaat niet om wie er straks gaat regeren.’

Vooral nieuwkomers en partijen meer aan de randen, zoals PVV, 50Plus, BBB of FvD, scoren tussentijds hoger, terwijl regeringspartijen juist lijken weg te zakken. ‘Maar als er verkiezingen komen, veranderen de verhoudingen weer en veert een deel van de kiezers terug’, zegt Van der Meer. ‘Tussentijdse winst verzekert nieuwere partijen niet van winst bij de volgende verkiezingen.’

Al met al reden om tussentijdse peilingen ‘niet te gebruiken als verkiezingsprognoses’, schrijven de onderzoekers dan ook, in vakblad Acta Politica. ‘De reactie van opiniepeilers zal zijn: wij voorspellen helemaal niet, wij geven gewoon de stand van zaken weer’, zegt Van der Meer. ‘Maar in praktijk vormen peilingen toch een katalysator voor de berichtgeving van journalisten en het gedrag van politici.’

Wispelturige kiezers

Ook nu staat de regeringscoalitie in de peilingen op slechts 52 tot 65 zetels, terwijl BBB op 8 tot 12 en Ja21 op 7 tot 11 zetels staan. Maar dat kan schijn zijn: ‘Denk aan het CDA van Balkenende voorafgaand aan de verkiezingen van 2006’, zegt Van der Meer.

Bij die verkiezingen torende de PvdA van Wouter Bos in de peilingen het hele jaar 10 tot 20 zetels uit boven het CDA – tot vier weken voor de verkiezingen. Uiteindelijk kwam Balkenende op 41, en Bos op 33 zetels. Ook de VVD onder Rutte zakte de afgelopen jaren in tussentijdse peilingen ver terug, tot rond de 20 zetels, om bij de verkiezingen ruim boven de 30 uit te komen.

De wetenschappers bestudeerden de peilingen en de verkiezingsuitslagen vanaf 1998 tot en met de laatste verkiezingen, in maart 2021. Kiezers zijn wispelturig, blijkt ook uit een deelanalyse van cijfers van het EenVandaag-opiniepanel: slechts zo’n 50 tot 70 procent stemt uiteindelijk ook echt op de partij waarop men in tussentijdse peilingen zegt te gaan stemmen. Pas als de verkiezing in aantocht is en de campagnes beginnen, begint dat aantal te stijgen.

‘Dit onderzoek laat heel elegant zien dat peilen echt peilen is, en niet voorspellen, zoals het vaak wordt gebracht’, reageert desgevraagd Boukje Cuelenaere, hoofd surveyonderzoek bij het Tilburgse onderzoeksinstituut Centerdata. ‘Heel interessant.’

Toch is dat wat haar betreft geen reden om de nobele kunst van het peilen helemaal af te schrijven. Zeker als zich halverwege de rit heel nieuwe onderwerpen aandienen, zoals corona of de stikstofcrisis, kan een peiling nuttig zijn om te zien wat de steun is voor bepaalde partijlijnen, denkt ze. ‘Zodat je toch een beetje een beeld krijgt: wordt de invulling die partijen aan zo’n onderwerp geven wel gewaardeerd? Ik denk dat we dat als maatschappij toch willen weten’, tekent ze aan.