Tussenstand: 200 veehouders melden zich voor vrijwillige uitkoopregeling

Een lege koeienstal. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bevestigt dit na berichtgeving in NRC. Het aantal aanvragen zegt nog weinig over het uiteindelijke succes van de uitkoopregelingen. Het lag namelijk in de lijn der verwachting dat het aantal aanvragen in de eerste weken vrij hoog zou zijn. Minister Van der Wal kondigde de ‘woest aantrekkelijke’ regelingen aan in maart 2022. Veehouders die sindsdien concludeerden dat stoppen voor hen de beste keuze is, zaten dus al maanden in de wachtkamer.

In totaal moeten zich minstens achthonderd à negenhonderd veehouders laten uitkopen om de doelstelling van het ministerie te behalen. Als vooral kleinere boeren zich melden, en de grootste piekbelasters (boeren die het meeste stikstof op beschermd natuurgebied doen neerslaan) niet, dan zijn er wel tweeduizend tot drieduizend aanmeldingen nodig. In totaal voldoen ongeveer 11 duizend bedrijven aan de criteria voor een van beide uitkoopregelingen, waaronder drieduizend piekbelasters. Meer dan de helft van de piekbelasters is gevestigd in Gelderland, en dan vooral de Gelderse Vallei. Ook in de Peel zitten er veel.

Het loket voor de piekbelastersregeling Lbv-plus en de stoppersregeling voor iets minder grote stikstofvervuilers Lbv ging op 3 juli open. Bedrijven die gebruik willen maken van de regelingen moeten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) documenten inleveren waarmee ze aantonen dat ze aan de aanmeldingscriteria voldoen. Omdat de aanmeldingstermijn pas net is begonnen, staat nog niet vast dat alle tweehonderd vroegmelders in aanmerking komen voor vrijwillige uitkoop.

Opsteker

In het demissionaire kabinet, en op het ministerie van LNV in het bijzonder, hoopt men vurig dat de landelijke uitkoopregelingen enorm populair blijken. Als veehouders die veel ammoniak over natuurgebied verspreiden er vrijwillig mee ophouden, is dat verreweg de makkelijkste manier om aan de landelijke stikstofreductiedoelen te voldoen. Niet alleen praktisch gezien (krimp van de veestapel is de meest effectieve methode om die doelen te bereiken), maar ook uit politiek oogpunt. Het verlagen van de stikstofuitstoot door middel van extensivering (minder dieren per hectare), verplaatsing van veehouderijen en technische innovaties levert minder zekere resultaten en is veel moeilijker te organiseren.

De aanmeldingstermijn voor de Lbv, die bedoeld is voor de 10 procent grootste stikstofvervuilers rond elk Natura 2000-gebied, sluit op 1 december. Op de financieel gunstiger piekbelastersregeling Lbv-plus kunnen boeren tot begin april 2024 intekenen. De Lbv-plus staat alleen open voor de drieduizend veehouderijen die landelijk gezien de meeste stikstof op beschermde natuur deponeren. Het merendeel van de eerste tweehonderd aanvragen betreft piekbelasters, die dus aanspraak maken op de Lbv-plus. Dat is alvast een opsteker voor Van der Wal.

Hoe succesvol de nieuwe stoppersregelingen zijn kan het ministerie pas over een aantal maanden beoordelen. De ervaring met eerdere uitkoopregelingen leert dat veel boeren die een aanvraag indienen, uiteindelijk toch niet doorpakken. Belangrijk voor het resultaat is daarnaast dat de aanmeldingen deze zomer gestaag doorlopen. Het zou geen goed teken zijn als de stroom snel opdroogt na de ‘wachtkamerboeren’ die zich meteen na opening van het loket hebben gemeld.