Tussen eind 2019 en juni 2020 liet Rutte 41 verstuurde sms’jes over corona archiveren. Welk beeld roepen die op?

Premier Mark Rutte in de Tweede Kamer tijdens het debat over zijn sms-berichten. Beeld ANP

Premier Mark Rutte zegt dat hij de relevante sms’jes heeft doorgestuurd aan zijn hoogste ambtenaar. De Volkskrant heeft na een Wob-verzoek coronagerelateerde smsjes gekregen die Rutte verstuurde of ontving tussen december 2019 en 11 juni 2020. Volgens Rutte gaat het om alle berichten die relevant zijn. In totaal betreft het 75 sms’jes.

Daarvan zijn er 41 door hemzelf geschreven, uitsluitend aan de topambtenaar van zijn eigen ministerie. Hiertussen zitten ook weinig relevante teksten als ‘super’, ‘eens’ en ‘8.40 uur’. De andere betreffen berichten van die ambtenaar. Slechts 13 van de 41 berichten gaat om een sms’je van een extern contact. Geen enkel sms’je bevat het antwoord van Rutte zelf aan één van deze personen.

Hoofdrolspelers coronacrisis

Tussen de 13 doorgestuurde berichten zitten enkele berichten van burgemeesters, zoals Halsema en de burgemeester van Dordrecht. Ook Philips, KLM en een bedrijf in mondkapjes sms’en met Rutte. Van veel hoofdrolspelers in de coronacrisis is er geen enkel sms’je te vinden. Dat zou betekenen dat Rutte met RIVM-directeur Jaap van Dissel, Hubert Bruls van het veiligheidsberaad, de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb en minister Hugo de Jonge in die periode nul relevante sms’jes heeft uitgewisseld.

Tijdens de coronacrisis zijn er heel veel dagen dat Rutte geen enkel bericht laat bewaren. Tussen 15 maart en 21 maart, de eerste week van de lockdown, zijn er twee berichten aangetroffen. In de maanden mei en juni zijn er nauwelijks berichten te vinden. Het niet aangetroffen sms’je van de Amsterdamse burgemeester Halsema zou op 1 juni verstuurd zijn en ontbreekt. In de vrijgegeven documenten is er een bericht bewaard op 17 mei. Het bericht daarna dateert pas van 22 juni. Rutte zei tijdens het debat dat hij die sms wel had doorgestuurd, maar dat zijn ambtenaar die niet had gearchiveerd.