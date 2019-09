Tussen de voetgangers door slalommen bussen over de vernieuwde Waalkade: ‘Hier is een levensgevaarlijke situatie gecreëerd’

Obers moeten goed uitkijken op de vernieuwde Waalkade in Nijmegen. Beeld Marcel van den Bergh

Op het zonovergoten terras van het Nijmeegse café Le Figaro genieten tientallen mensen van het leven en het weidse uitzicht over de westwaarts stromende Waal. Bedrijfsleider Annelieke Kooiman scharrelt tussen de tafeltjes door. Met haar iPod Touch neemt ze de bestellingen op. Maar als Kooiman de weg die het terras in tweeën splitst wil oversteken, rijdt plotseling een witte stadsbus van vervoersmaatschappij voor haar neus langs. Het is lijn 2 naar de wijk Lindenholt. Vlak daarachter: lijn 300 naar Arnhem, met in haar kielzog lijn 15 naar Nijmegen-Lent.

De vernieuwde Waalkade is zo goed als af. Vorig jaar begon de gemeente Nijmegen aan een grootscheepse verbouwing en herinrichting van het gebied, dat ook vaak dienstdoet als festivalterrein. Asfalt maakte plaats voor gras, parkeerplaatsen voor brede, naar het water aflopende trappen. Zo ontstond een prachtig, groen recreatiegebied voor wandelaars en fietsers. Dit najaar worden enkel nog wat bomen aangeplant.

Auto’s zijn sinds de oplevering half juli, vlak voor de Nijmeegse Vierdaagse, ter hoogte van de terrassen niet meer welkom – alleen de bus keerde terug. Sterker nog: er kwamen buslijnen bij. Omdat de gemeente Nijmegen de straten pal in het hoger gelegen centrum busvrij wilde maken, verplaatste ze enkele buslijnen naar de kade. En omdat werkzaamheden aan de Waalbrug elders voor verkeersdrukte zorgden, werden nog wat buslijnen naar hier gedirigeerd.

Meer dan een per minuut

Nu rijden er op drukke tijden 66 bussen per uur tussen het verpozende publiek door, meer dan een per minuut. ‘We hebben er best veel last van’, zegt Kooiman, terwijl ze haar blik over de 52 tafeltjes van het terras laat glijden. ‘Er zijn al wel kleine aanrijdingen geweest. Zo nu en dan valt er een dienblad.’

Ook in de bediening van het aangrenzende restaurant Dock 17 ging het al een keer mis. ‘Toen is er gelukkig alleen een kroketje gevallen’, zegt mede-eigenaar Stefan van de Logt. ‘De serveerster was wel even overstuur, ze was erg geschrokken. Een paar bussen, voornamelijk de streeklijnen, rijden behoorlijk hard.’

Grote ongelukken bleven tot nu toe uit, maar volgens de buschauffeur op lijn 13, onderweg naar het centraal station, is dat juist te danken aan de oplettendheid van hem en zijn collega’s. ‘Op mooie dagen lopen ze hier allemaal over de hele kade. Dan moet ik maar tussen de voetgangers door zien te slalommen. Er is hier een levensgevaarlijke situatie gecreëerd.’

‘Het lijkt wel alsof het een keer echt fout moet gaan voordat er iets aan gedaan wordt’, zegt ook Kooiman. Ze maakt zich vooral zorgen over haar gasten. ‘Wij zijn het wel gewend, maar mensen hier struinen gewoon over de weg. Het is een soort boulevard. Wat als het misgaat met een fietser of iemand met een rollator?

‘Er rijden nu meer bussen over de Waalkade dan voorheen’, erkent een woordvoerder van de gemeente Nijmegen. ‘Maar daar staat tegenover dat de Waalkade nu verder helemaal autovrij is.’ Tot voor kort reden er dagelijks 3.400 motorvoertuigen. Om de binnenstad bereikbaar te houden voor inwoners en bezoekers kon de gemeente niet anders dan de bussen langs de rivier laten rijden.

Scheidslijn

Het probleem is dat in de nieuwe situatie de scheidslijn tussen busbaan en wandelpad nauwelijks meer opvalt. Achteloos slenteren de dagjesmensen naast elkaar over de klinkers – tot ze worden opgeschrikt door een witte bus met babyroze of -blauw dak. ‘Moet je nou eens kijken’, zegt René verbaasd tegen Ingrid. De twee uit Groesbeek, een dorp nabij Nijmegen, verbazen zich over de chaos voor hun ogen. ‘Dit is niet heel handig’, is Ingrid het met hem eens. ‘Je hebt de neiging om op de weg te blijven lopen. Als ze aan de overkant ook een breed wandelpad zouden maken, was het beter.’

Het gras dat in de Vierdaagseweek tijdens het optreden van de Snollebollekes, een feestact uit het Noord-Brabantse Best, door duizenden uitzinnige feestvierders werd platgetrapt, richt zich weer voorzichtig op. ‘Het idee was om een speelweide voor kinderen te maken’, zegt Kooiman, ‘maar er zit helemaal geen afscheiding tussen de weg en het veld. Ik zou mijn neefjes daar niet laten spelen.’

Bovendien is de weg eigenlijk te smal voor bussen om elkaar te passeren. Van de Logt wijst op een kale plek op de grond voor de ingang van zijn restaurant. ‘Daar hoort een graslap te liggen, maar die is nu helemaal weggereden door de bus.’ Even verderop staat een bus te wachten tot zijn tegenligger gepasseerd is.

In oktober moet er meer ruimte ontstaan als de terrassen op vlonders boven het rivierwater komen te liggen. De gemeente benadrukt bovendien dat het hoge aantal bussen tijdelijk is. Eind 2020, als de werkzaamheden aan de Waalbrug zijn voltooid, keert de rust op de Waalkade terug. Toch zullen ook dan sommige bussen deze route volgen, zodat de binnenstad met het openbaar vervoer toegankelijk blijft.

Dus blijft Kooiman voor ieder drankje of hapje dat ze uitserveert braaf naar links, naar rechts en weer naar links kijken. ‘Het is fantastisch hoe ze de Waalkade hebben verbeterd’, verzucht ze nog maar eens, ‘het moet alleen nog een beetje afgemaakt worden. De situatie nu doet het plan gewoon tekort.’