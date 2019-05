Nieuws EU

Tusk wil banencarrousel al voor de zomer rond hebben

EU-president Tusk zet de regeringsleiders onder druk snel te beslissen wie de vijf vrijkomende Europese topbanen moeten gaan vervullen. Tusk mikt op een akkoord over een totaalpakket in juni. Hij zei donderdagavond er niet voor terug te deinzen een besluit door te duwen via een stemming door de leiders.