Turnbond verbiedt schmink na Cats-kür Nederlandse turner

De wereldturnbond heeft besloten dat volledig geschminkt turnen niet meer toegestaan is. De nieuwe regel komt na de opvallende verschijning van turner Céline van Gerner op de afgelopen EK in Glasgow. ‘De wereldbond FIG wil meer artisticiteit in het turnen. Ik heb ze dat gegeven.’

Céline van Gerner in actie op onderdeel vloer tijdens de toestel finale in het SSE Hydro tijdens de EK in Glasgow 2018. Beeld ANP

Het is de eerste en de laatste keer geweest, zo kreeg turner Céline van Gerner maandag vanuit Doha te horen over haar als kat geschminkte optreden in de vloeroefening bij een groot toernooi. De Nederlandse gymnast deed in augustus in Glasgow een formidabele kür als kat uit de musical Cats. Ook de muziek kwam uit die show.

‘De wereldbond FIG wil meer artisticiteit in het turnen. Ik heb ze dat gegeven’, zegt Van Gerner die momenteel in Nederland revalideert van een operatie aan de achillespees en daarom ontbreekt bij de WK in Qatar. Daymon Montaigne-Jones, turntrainer te Hoofddorp, bedacht het optreden van Van Gerner bij de EK in Glasgow.

Van Gerner: ‘Daymon heeft me ook geschminkt. Hij heeft zelf jaren gedanst in Cats. Het leek ons geweldig. Ik was bij de EK als achtste en laatste aan de beurt in de vloerfinale. Ik wist dat ik geen kans zou maken op een medaille. Ik heb een qua moeilijkheid beperkt programma. De laagste moeilijkheidsgraad van alle acht finalisten. Toen bedachten we dit, in een split second, de avond voor de finale.’

Van Gerner werd na haar show van een minuut en 30 seconden als vierde geklasseerd. Het publiek in Schotland ging op de banken. De Europese titelstrijd viel onder supervisie van de Europese bond, de UEG. De wereldbond FIG boog zich vervolgens over het optreden van de Nederlandse turner dat een precedent zou kunnen vormen. Maandag kreeg Van Gerner uit verschillende bronnen (‘ik kan hun namen niet zeggen’) te horen dat er een verbod zit aan te komen.

Ze kreeg nog wel de gelegenheid een tweet te plaatsen. ‘Net binnen uit Doha. Ik voel me vereerd dat ik de eerste, de laatste en de enige in de turngeschiedenis ben die volledig geschminkt de vloer op kon.’ Daarbij een foto van haarzelf als kat plus de maatregel die de bestuurders van de FIG hebben genomen: ‘Gezichtsbeschildering is niet toegestaan. Make-up moet bescheiden blijven en geen theatraal karakter uitbeelden (van dier of mens).’

Van Gerner zegt zich erbij neer te leggen. Ze zegt zelfs enig begrip te hebben voor het standpunt van de bestuurders die mogelijk vrezen voor een rij aan musicalsterren in de turnzaal. Daarbij ligt potsierlijkheid op de loer.