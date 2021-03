Turkse vrouwen opgepakt om sprongetje tegen Erdogan

Ook in Ankara kwamen op 8 maart vrouwelijke demonstranten bijeen ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag. Beeld AFP

Het vermeende delict vond plaats tijdens de demonstratie vorige week maandag in het centrum van Istanbul ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag. Het thema van de betoging was geweld tegen vrouwen, maar er werden ook leuzen geroepen als ‘Ren, Tayyip, ren, de vrouwen komen eraan’, en ‘Spring, spring, als je niet springt ben je Tayyip’. Tijdens het roepen van die laatste slogan maakten vrouwen een sprongetje.

Woensdagavond laat werden dertien vrouwen thuis opgehaald door de politie en gearresteerd. Vijf anderen op de lijst van justitie meldden zich de volgende dag. Uit de processen verbaal blijkt dat zij waren herkend op videobeelden van het protest. De politie had daarop niet kunnen zien wie de leuzen had geroepen, maar wel welke vrouwen hadden gesprongen.

De vrouwen zijn inmiddels weer op vrije voeten, maar hebben vooralsnog een verbod het land te verlaten. Enkele vrouwen moeten zich geregeld melden bij de politie. Een van hen is minderjarig.

Minachting

Human Rights Watch (HRW) roept de overheid op de vervolging van de vrouwen onmiddellijk te staken en alle beperkende maatregelen op te heffen. ‘Het openen van een strafrechtelijk onderzoek naar betogers vanwege vreedzame leuzen en hen midden in de nacht ophalen van huis, tekent de diepe minachting van de Turkse autoriteiten voor de vrijheid van vereniging en meningsuiting, en natuurlijk voor vrouwenrechten’, aldus Hillary Margolis van HRW. ‘Het spreekt boekdelen dat ze worden aangepakt op een dag dat hun gelijkheid wordt gevierd.’

President Erdogan is in de loop der jaren steeds gevoeliger geworden voor kritiek, ook op sociale media. In 2016 bijvoorbeeld kreeg een burger een celstraf van twee jaar en vier maanden omdat hij op Facebook had geschreven: ‘Vergeet de benzine, we hebben de duurste president ter wereld.’ Sindsdien is het aantal aanklachten alleen maar toegenomen. In 2019 werden 36 duizend onderzoeken geopend; in 3.800 gevallen resulteerde dat in gevangenisstraf.

Vorige maand opende de Turkse justitie een onderzoek naar PVV-leider Geert Wilders op grond van het wetsartikel over belediging van de president van Turkije. Wilders had op Twitter een foto van Erdogan geplaatst tegen de achtergrond van de Turkse vlag en de IS-vlag, met als bijschrift ‘terrorist’.

Twee weken geleden presenteerde Erdogan een Actieplan voor Mensenrechten. De regering wil kijken naar de manier waarop wordt omgegaan met misdrijven die te maken hebben met de pers en het internet. ‘Verbetering van de vrijheid van meningsuiting, van organisatie en van godsdienst zijn de doelen waar we tot nu het hardst aan hebben gewerkt’, aldus de president.

Wel gaf hij met beeldspraak aan dat er grenzen zullen blijven bestaan aan wat er kan worden gezegd. ‘We zullen niet elke bloem water geven’, zei hij. ‘Water geven aan een bloem met een gebogen kopje is gerechtigheid, water geven aan een doorn betekent wreedheid.’