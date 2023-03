Turkse voetbalfans geweerd uit stadions na anti-Erdogan-spreekkoren

Voetbalfans gooien knuffels op het veld voor de door aardbeving getroffen kinderen tijdens de wedstrijd tussen Beşiktaş en Antalyaspor in Istanbul op 26 februari 2023. Beeld Reuters

Bijval en afkeuring valt de supporters ten deel. Zestien groepen van clubaanhangers die zich ‘antifascistisch’ noemen, lieten woensdag weten achter het stadionprotest te staan. Onder hen ook supporters van Galatasaray, de club die met Fenerbahçe en Beşiktaş de top-3 van het Turkse voetbal vormt.

‘We zijn samen om de wonden te helen van de overlevenden’, aldus de zestien in een schriftelijke verklaring. Ze veroordelen de ‘lelijke politieke calculaties’ van degenen die de hulpoperatie hebben vertraagd en die ‘tenten verkopen die zijn gekocht met belastinggeld’. Dat laatste sluit aan op de ophef die is ontstaan nadat de Turkse Rode Halvemaan voor geleverde tenten geld had gevraagd aan Ahbap, de hulporganisatie van de populaire rockzanger Haluk Levent.

Over de auteur Rob Vreeken is correspondent Turkije en Iran. Hij woont in Istanbul. Daarvoor werkte hij op de buitenlandredactie, waar hij zich specialiseerde in mensenrechten, Zuid-Azië en het Midden-Oosten.

Ook politici van de oppositie lieten hun instemming blijken. ‘Ik feliciteer alle Beşiktaşfans’, zei Gürsel Tekin, parlementariër van de centrum-linkse CHP. In kringen van de regering echter klonk verontwaardiging. Devlet Bahçeli, leider van de rechts-nationalistische MHP en coalitiegenoot van Erdogan, liet weten zijn lidmaatschap van Beşiktaş te hebben opgezegd. Hij heeft zich aangesloten bij Karagümrük, een andere club uit Istanbul in de hoogste voetbaldivisie van het land.

Wedstrijden zonder toeschouwers

Bahçeli suggereerde wedstrijden in het topvoetbal voorlopig te laten plaatsvinden zonder toeschouwers. De regeringspartijen zijn ongetwijfeld bang dat de anti-regeringsstemming, die door de boze voetbalfans een extra populistische ondertoon krijgt, nadelig voor hen uitpakt bij de verkiezingen op 14 mei. De Turkse voetbalbond vergadert deze week over een mogelijk stadionverbod.

Een dergelijke maatregel is voor komende zaterdag al afgekondigd door de gemeente Kayseri. Supporters van Fenerbahçe zijn dan niet welkom bij de uitwedstrijd van hun club tegen Kayserispor. Het conservatieve Kayseri wordt bestuurd door de AK-partij van Erdogan.

Beşiktaş speelt zondag thuis in Istanbul tegen Ankaragücü. Aanhangers zeggen dan opnieuw politieke spreekkoren te verwachten.

Protesten

De spreekkoren begonnen zaterdag in het stadion in Istanbul van Fenerbahçe, nadat de toeschouwers 4 minuten en 17 seconden stilte in acht hadden genomen voor de slachtoffers van de eerste aardbeving, die ’s ochtends om 4.17 uur plaatsvond. Ogenblikkelijk daarna barstte het protest los: ‘Leugens, leugens, leugens. Verraad, verraad, verraad. Het is over na twintig jaar, stap op!’

De tv-zender die de wedstrijd uitzond, zette het geluid zachter, maar uiteraard gingen filmpjes van de gebeurtenis viral op sociale media. De volgende dag herhaalde het tafereel zich bij de thuiswedstrijd van het volkse Beşiktaş, dat altijd al een linkse, anti-AKP-gezinde aanhang heeft gehad. Voor Fenerbahçe geldt dat minder.