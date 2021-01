Turkse studenten vast om ‘blasfemische’ lhbti-poster

Docenten en studenten van de Bosporus universiteit protesteren tegen de benoeming van een nieuwe rector. Beeld EPA

De expositie tegenover het kantoor van rector Melih Bulu is onderdeel van het protest op de binnenplaats van de campus. De studenten werden zaterdag aangehouden. Twee van hen zitten in hechtenis, twee anderen hebben huisarrest. Minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu schreef op Twitter dat ‘lhbt-gestoorden’ zijn opgepakt vanwege een ‘respectloze daad jegens deze heilige plek’.

De afbeelding toonde een foto van de Kaaba, de vierkante, met zwarte zijde beklede rots in Mekka waar jaarlijks miljoenen pelgrims op af komen. Daaromheen waren vier regenboogvlaggen gedrapeerd, het symbool van diversiteit en van de lhbti-gemeenschap. Ook was een figuur uit de oosterse folklore te zien, half vrouw, half slang, met een tekst over traditionele genderrollen. De tentoonstelling was ingericht door kunststudenten.

Studenten van de afdeling islamstudies veroordeelden de actie van hun medestudenten. ‘We kunnen niet accepteren dat immoraliteit wordt gelegitimeerd onder het mom van kunst’, aldus hun verklaring. ‘We zullen nooit islamitische waarden straffeloos laten bespotten.’~

‘Walgelijke provocatie’

Een afkeurende reactie kwam verrassend genoeg ook van oppositiepartij CHP. Volgens woordvoerder Faik Öztrak ‘veroordelen wij deze walgelijke provocatie’, die zou neerkomen op een ‘belediging van de heilige waarden van de mensheid’. Op sociale media werd onthutst gereageerd op de stellingname van de CHP.

Het protest op de Bosporus Universiteit, een van de meest prestigieuze universiteiten van Turkije, begon nadat president Recep Tayyip Erdogan op 1 januari de benoeming van Bulu had bekendgemaakt. Volgens staf en studenten ging dat in tegen de academische en democratische tradities van de universiteit. Tot dan waren rectors altijd door de stafleden gekozen, uit hun midden.

Bulu komt van buiten en is volgens de docenten totaal ongeschikt. Veel paragrafen in zijn proefschrift waren gekopieerd, zo ontdekten ze met plagiaatsoftware. Ook zou het een politieke benoeming zijn. Bulu was in 2015 kandidaat voor Erdogans AK-partij bij de parlementsverkiezingen.

Op 4 januari zette de politie traangas in tegen de betogers op de binnenplaats van de campus. Sindsdien is het universiteitsgebouw omsingeld door grote aantallen oproerpolitie, maar opgetreden heeft die tot nu niet meer. De colleges - de meeste online - gaan ondanks de protesten gewoon door.