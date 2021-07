Turkse rector ontslagen na half jaar van protest vanuit zijn universiteit

Turkse ordehandhavers in aanvaring met studenten die protesteren tegen de aanstelling van een Erdogan-getrouwe als rector van hun universiteit. Beeld AFP

Ruim een half jaar protest van studenten en docenten heeft succes gehad: de rector van de Bosporus Universiteit in Istanbul is ontslagen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan maakte het ontslag van Melih Bulu donderdag bekend in de staatscourant. Een reden werd niet gegeven.

Studenten en wetenschappelijk medewerkers hebben sinds begin januari dagelijks geprotesteerd tegen wat zij zagen als een politieke benoeming. Bulu was in 2015 kandidaat voor de regerende AK-partij bij de parlementsverkiezingen. Hij had geen band met de universiteit.

Democratische tradities

De benoeming was volgens studenten en docenten in strijd met de democratische tradities van de Bosporus Universiteit, een van de meest prestigieuze universiteiten van Turkije. De enige keer dat er iemand van buiten werd neergezet, was na de staatsgreep van 1980. Verder was de rector altijd iemand van binnenuit, gekozen door het wetenschappelijk personeel.

Ook ontbrak het Bulu volgens de tegenstanders aan wetenschappelijke statuur. ‘Als wetenschapper stelt hij niets voor’, zei hoogleraar sociologie Tuna Tuyucu in januari tegen de Volkskrant. ‘Niemand kende hem.’

Bulu’s beheersing van het Engels, zei hij, is pover – niet handig op een internationaal ingestelde universiteit. Bovendien viel hij dankzij plagiaatsoftware al snel door de mand. ‘Paragraaf na paragraaf uit zijn proefschrift bleken gekopieerd’, zei Tuyucu. ‘Het was zo duidelijk. Hij is totaal incompetent.’

Met de komst van Bulu, zo vreesden de studenten en stafleden, wilde Erdogan zijn greep op de academische wereld verstevigen en de van oudsher kritische Bosporus Universiteit intomen.

Dagelijkse protesten

Vanaf begin januari, daags na de bekendmaking van de benoeming, stelden wetenschappelijk medewerkers en studenten zich dagelijks op op het centrale terrein van de campus, hun rug gekeerd naar het kantoor van de rector. Af en toe verscheen die voor het raam om naar de betogers te zwaaien. De lessen gingen al die tijd gewoon door.

Aanvankelijk trad de politie hard op tegen demonstrerende studenten. Naderhand werd alleen de campus met hekken afgesloten; buitenstaanders konden niet langer het terrein op. De regering beweerde herhaaldelijk dat ‘terroristen’ zich onder de demonstranten hadden gemengd. Ook ondernamen de autoriteiten stappen tegen uitingen van sympathie met en van de lhbti-beweging.

Wie Bulu gaat opvolgen is niet bekend. Vicerector Mehmet Naci Inci neemt zolang waar.