Turkse presidentsverkiezingen lijken onbeslist, tweede ronde waarschijnlijk

De gehele avond bleef onduidelijkheid bestaan over de exacte stemverhoudingen. Officiële resultaten van de kiesraad waren nog niet beschikbaar. Exitpolls werden niet gehouden.

De oppositie deelde al vroeg op de avond mee dat haar kandidaat meer stemmen had gekregen dan president Erdogan. Mogelijk zou Kiliçdaroglu zelfs al in de eerste ronde winnen, zo stelden zegslieden van diens partij CHP, zodat hij spoedig kan worden benoemd tot dertiende president in de geschieden is van de republiek. Naderhand werd dat niet meer zo stellig gezegd.

Om elf uur lokale tijd, met meer dan de helft van de stemmen geteld, liet de CHP weten dat Kiliçdaroglu op 49 procent stond, en Erdogan op 44 procent. Bij zo’n resultaat zou een tweede ronde nodig zijn in de presidentsverkiezingen, te houden op 28 mei. Om tot president te worden gekozen, heeft een kandidaat minsten 50 procent van de stemmen nodig.

Rob Vreeken is correspondent Turkije en Iran voor de Volkskrant. Hij woont in Istanbul. Daarvoor werkte hij op de buitenlandredactie, waar hij zich specialiseerde in mensenrechten, Zuid-Azië en het Midden-Oosten. Hij is auteur van Een heidens karwei - Erdogan en de mislukte islamisering van Turkije.

‘Manipulatie’

Of de cijfers van de oppositie ook werkelijk het resultaat van de Turkse verkiezingen weerspiegelen, viel zondagavond niet duidelijk vast te stellen. De regeringspartij AKP hield zich de hele avond stil. AKP-vicepresident Ali Ihsan Yavuz zei dat eerst de definitieve uitslag moet worden afgewacht.

De Turkse televisiezenders gaven wel semi-officiële cijfers, namelijk die van het staatspersbureau Anadolu (AA). Volgens de oppositie zijn die echter niet betrouwbaar, er zou sprake zijn van ‘manipulatie’.

Toen de eerste uitslagen via AA binnenkwamen, had Erdogan een score van 59 procent. Naarmate de avond vorderde, daalde dat echter gestaag. Om kwart voor tien lokale tijd was hij volgens AA al tot onder de 51 procent gezakt.

Ekrem Imamoglu en Mansur Yavas, de burgemeesters van Istanbul en Ankara die namens de Nationale Alliantie de hele avond op een persconferentie met de uitslagen interpreteerden, gavend honend commentaar op de informatie van AA. Volgens hen kreeg het persbureau haar data toegespeeld van de regeringspartij AKP. Uitslagen van stembureaus waar Kiliçdaroglu goed had gescoord zouden vaak niet zijn meegeteld.

Slinkende voorsprong

Inderdaad was dit bij vorige verkiezingen ook steevast de gang van zaken: AA noteerde aan het begin van de avond een grote voorsprong voor de regeringspartij, die dan gaandeweg slonk. ‘Toen ik in 2019 tot burgemeester werd gekozen, gaf AA mijn tegenstander aanvankelijk 83 procent’, aldus Yavas.

‘We kunnen dit gemakkelijk zeggen: de heer Kilicdaroglu wordt vandaag aangekondigd als de dertiende president van ons land’, zei de burgemeester van Istanbul, Ekrem Imamoglu, op een gegeven moment. Die stelligheid werd tijdens een latere persconferentie van de burgemeesters echter niet herhaald.

Opmerkelijk hoog was de score van de derde presidentskandidaat, de rechtse nationalist Sinan Ogan. Hij lijkt uit te komen op 5 tot 6 procent. ‘Voor mij is dit de grote verrassing van de avond’, zegt Oguz Arikboga, politiek analist in Istanbul.

‘Elkaar omarmen’

Als er een tweede ronde komt tussen Erdogan en Kiliçdaroglu, kunnen de kiezers die in de eerste ronde op Ogan hebben gestemd de doorslag geven. Het is nog niet duidelijk waartoe hij zijn achterban zal oproepen. Volgens analisten zal het merendeel van zijn kiezers tégen Erdogan gaan stemmen, dus voor Kiliçdaroglu.

Het leek er zondagavond laat op dat de definitieve uitslag nog uren op zich zou laten wachten. ‘We gaan vannacht niet slapen’, tweette Kiliçdaroglu om kwart over tien.

Erdogan had zondag zijn stemgebracht in de wijk Üsküdar in Istanbul, waar hij een residentie heeft. Hij zei van de minister van Binnenlandse Zaken te hebben vernomen dat het verkiezingsproces tot dan ‘zonder incidenten en zonder problemen’ was verlopen. ‘Het belangrijkste was het stemmen in het aardbevingsgebied’, zei hij . ‘Onze burgers daar brachten met grote liefde hun stem uit. Er is ook daar geen probleem.’

Kiliçdaroglu bracht zijn stem uit op een basisschool in de hoofdstad Ankara. ‘We hebben allemaal de democratie gemist, het elkaar omarmen’, zei hij bij het verlaten van het stembureau. ‘Vanaf nu zullen we zien dat de lente naar dit land komt en dat de lente altijd doorgaat.’