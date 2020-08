Turkse politie voorkomt ‘sensationele’ IS-aanslag

Turkse politie patrouilleert in de straten van Istanbul. Beeld AP

De man was vanuit Syrië Turkije binnengekomen en verbleef in een hotel in een arme buitenwijk. Op zijn kamer vond de politie een automatisch geweer en kogels. Hij zou de omgeving van het centrale Taksimplein en winkelstraat Istiklal hebben verkend om zich voor te bereiden op een grote terroristische actie.

Het is de tweede keer deze maand dat de Turkse politie zegt een IS-aanslag te hebben voorkomen. Eerder werd een man aangehouden die in de noordelijke provincie Bursa een politiebureau had willen aanvallen.

De afgelopen zeven jaar heeft IS in Turkije ruim twintig aanslagen uitgevoerd. Daarbij kwamen 315 mensen om het leven, honderden raakten gewond. Tijdens de nieuwjaarsochtend van 2017 schoot een terrorist om zich heen in de nachtclub Reina in Istanbul, die op dat moment stampvol was. Er kwamen 39 mensen om het leven, 79 anderen raakten gewond. In 2016 vielen 45 doden bij een aanslag op vliegveld Atatürk bij Istanbul.