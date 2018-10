Turkse politie mag Saoedische consulaat onderzoeken in zoektocht naar vermiste journalist

De Turkse politie mag het Saoedische consulaat in Istanbul onderzoeken om te zien of de Saoedische journalist Jamal Khashoggi zich in het gebouw bevindt. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman heeft dat vrijdag gezegd in een interview met persbureau Reuters. ‘Ze kunnen doen wat ze willen’, zei hij.

Tawakkol Karman, de Jemenitische winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 2011, praat vrijdag met verslaggevers bij het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanbul. Zij draagt een poster met de afbeelding van Jamal Khashoggi. Foto AP

De 59-jarige Khashoggi, een criticus van het Saoedische bewind, is spoorloos sinds hij dinsdagmiddag het consulaat binnen ging om dingen te regelen in verband met zijn aanstaande huwelijk. Volgens zijn Turkse verloofde, die buiten stond te wachten is hij niet meer tevoorschijn gekomen. De Saoedische regering zegt dat hij na korte tijd weer is vertrokken.

De Washington Post, waaraan Khashoggi geregeld bijdragen levert, publiceerde vrijdag uit solidariteit een blanco column van de journalist met de kop ‘Een missende stem’. Khashoggi schrijft altijd kritisch over de Saoedische regering, en met name over het beleid van de twee jaar geleden aangetreden kroonprins Mohammed, in feite de sterke man van het conservatieve koninkrijk.

Dissidenten zwijgen opleggen

‘Ongetwijfeld ergert Khashoggi met zijn kritiek Mohammed bin Salman, die een grootscheepse campagne heeft uitgevoerd om dissidenten het zwijgen op te leggen, terwijl hij het koninkrijk probeert te moderniseren’, schreef de Washington Post in een commentaar. ‘De kroonprins heeft zelfs vrouwen opgesloten die ageerden voor het recht om auto te rijden.’

Khashoggi vertrok uit Saoedi-Arabië in september vorig jaar, nadat de regering enkele tientallen kritische intellectuelen, activisten en dissidente geestelijk leiders had gearresteerd. Waarschijnlijk vreesde hij de volgende te zijn. Sindsdien leefde hij in ballingschap in de Verenigde Staten.

Nog voordat één vrouw achter het stuur kan gaan zitten, pakt Saoedi-Arabië activistes op

De arrestanten één ding gemeen: in het verleden hebben zij zich met de campagne Women to Drive sterk gemaakt voor het recht van vrouwen te kunnen autorijden.