Turkse politie en veiligheidsdienst arresteert naaste medewerker gedode IS-leider

Een IS-militant zwaait met een kalasjnikov en een IS-vlag in de Syrische stad Raqqa in 2014. In Turkije worden nu geregeld strijders van IS gearresteerd. Beeld Reuters

De man werd vorige week in het Aziatische deel van Istanbul opgepakt tijdens een operatie van de politie en de binnenlandse veiligheidsdienst. Turkse media toonden een recente foto van een kalende man met een korte baard en zwart balkje voor de ogen, en een oudere foto van een agressief ogende man met lang haar en een woeste baard, in strijdtenue en met een kromzwaard. Hij was Turkije binnengekomen met een vals paspoort.

Basim zou in Syrië en Irak voor IS trainingen hebben georganiseerd. Ook zou hij in het hoogste leidinggevend orgaan van de organisatie hebben gezeten. Na de ineenstorting van het ‘kalifaat’, het door IS gecontroleerde gebied in Irak en Syrië, zou hij Al-Baghdadi hebben geholpen onder te duiken in de provincie Idlib in het noordwesten van Syrië.

De IS-leider kwam daar om het leven op 27 oktober 2019. Tijdens een verrassingsaanval door speciale troepen van het Amerikaanse leger verstopte hij zich in een tunnel, aldus de lezing van de VS. Daar zou hij zich van het leven hebben beroofd door een bom te laten ontploffen. Ook drie door hem meegenomen kinderen kwamen daarbij om.

Aanslagen op Turkse steden

In Turkije worden geregeld strijders van IS gearresteerd. Vaak was daarbij volgens de autoriteiten sprake van verijdelde plannen voor terroristische aanslagen in Turkse steden. Zo werd in augustus vorig jaar een IS-militant aangehouden die volgens de politie van plan was een ‘sensationele’ aanslag te plegen in Istanbul. De man was vanuit Syrië Turkije binnengekomen en verbleef in een hotel in een arme buitenwijk.

Op zijn kamer vond de politie een automatisch geweer en kogels. Hij zou de omgeving van het Taksimplein en winkelstraat Istiklal hebben verkend om zich voor te bereiden op een grote terroristische actie.

De afgelopen zeven jaar heeft IS in Turkije ruim twintig aanslagen uitgevoerd. Daarbij kwamen 315 mensen om het leven, honderden raakten gewond. Tijdens de nieuwjaarsochtend van 2017 schoot een terrorist om zich heen in de nachtclub Reina in Istanbul, die op dat moment stampvol was. Er kwamen 39 mensen om het leven, 79 anderen raakten gewond. In 2016 vielen 45 doden bij een aanslag op vliegveld Atatürk bij Istanbul.