Turkse politici ondanks social distancing schouder aan schouder op de foto

De Turkse parlementariërs bij de ceremonie. Wel mondkapjes, maar geen afstand tot elkaar. Beeld AP

De afgevaardigden, allen met mondkapje, bezochten het mausoleum van Kemal Atatürk en legden, dicht op elkaar, een krans bij het standbeeld van de vader des vaderlands. Op de trappen van het mausoleum poseerden zij, opnieuw schouder aan schouder, voor een groepsfoto.

Parlementsvoorzitter Mustafa Sentop hield een toespraak, tevens ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van het Turkse parlement. De dag tevoren had hij de bevolking opgeroepen tijdens de feestdag niet naar buiten te gaan. ‘Ik hoop dat alle burgers de viering thuis zullen beleven’, zei hij.

Gewoonlijk geldt ‘kinderen zijn de baas’ op de door Atatürk ingestelde Kinderdag. Kinderen nemen plaats in het parlement en kiezen voor één dag een jonge president, die het land via tv toespreekt. Overal zijn festiviteiten. Dit jaar echter kon de Turkse jeugd niets meer doen dan vanaf het balkon met een vlaggetje zwaaien.

Boetes

Het groepsspektakel van de politici staat in schril contrast met de boetes van 400 euro per persoon die inwoners van Elazig in het oosten van Turkije deze week kregen opgelegd. Zij hadden een groepsfoto gemaakt en op Twitter gezet: zeventien vrienden op een rijtje op een plein. Vijf van hen werden door de autoriteiten herkend en beboet.

De afgelopen weken heeft de politie in Turkije duizenden mensen beboet vanwege overtreding van de coronaregels. Sinds donderdag geldt in Turkije een uitgaansverbod van vier dagen. Alle winkels behalve drogisten en bakkers zijn dicht. De politie patrouilleert op straat. Het is de derde weekend-lockdown op rij.

President Erdogan woonde de ceremonie bij het mausoleum van Atatürk niet bij. Wel zong hij donderdagavond om 9 uur vanaf zijn balkon het volkslied, net als veel andere Turken.