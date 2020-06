Turkse ouders met lhbti-kind genezen zichzelf

Ze zijn modern, veelal hoogopgeleid en voor Turkse begrippen ruimdenkend over de lhbti-gemeenschap. Maar toen bleek dat hun eigen kind homoseksueel of transgender is, gingen ze naar psychiaters met de vraag: is er iets aan te doen? Nu helpen die ouders elkaar.

Mesude Demirag is een ­moderne Turkse carrièrevrouw. Ze werkte in zes landen, waaronder de Verenigde Staten, Duitsland, Australië en Nederland. Bij telecomgigant Ericsson gaf ze leiding aan honderden mensen. Haar maatschappelijke opvattingen zijn liberaal, progressief. In Istanbul, waar ze woont, behoort ze tot het seculiere volksdeel. Van vrouwenrechten is ze een warm pleitbezorger. En lhbti? Geen probleem, vond ze altijd.

Tot de dag dat zoon Alp haar vertelde dat hij homoseksueel is.

Totaal van slag, was ze. ‘Ik was geschokt. Ik huilde en huilde en huilde toen hij eenmaal weg was. Ik schreeuwde en gilde. ‘Wat heb ik fout gedaan?’, riep ik. Ik gaf mezelf de schuld. Ik dacht dat het kwam doordat ik een dominante moeder was geweest. Dat ik gescheiden was en hem geen vaderfiguur had gegeven.’

Twee dagen voor hij in augustus 2014 naar New York zou vertrekken voor een studie architectuur kwam Alp, 19 jaar toen, uit de kast. ‘Ik moet je iets vertellen’, zei hij tegen zijn moeder. ‘Een van je dromen zal niet uitkomen. Ik ben homo.’

‘Vreselijk, vond ik het. Een enorme dreun’, zegt Demirag (59). ‘Maar dat zei ik niet. Hij zag mijn tranen niet. Ik deed alsof ik een sterke, verstandige vrouw was. Maar van binnen bloedde ik, ging ik dood.’

Nooit had ze tot dan iets ongunstigs gedacht over homoseksualiteit. Ze las graag boeken van homosek­suele auteurs. Alleen: in haar omgeving kende ze geen homo’s, het stond ver van haar af. ‘Tot ik er zelf mee te maken kreeg. Toen werd ik ziek.’

De linkerhelft van haar gezicht raakte tijdelijk verlamd, een nerveuze reactie. ‘Het eerste jaar huilde ik voortdurend, de volgende drie jaar geleidelijk minder. Ik had mezelf altijd als een moderne en wereldwijze vrouw gezien, maar ik besefte hoe onvolwassen en onwetend ik was.’

Haar psycholoog gaf haar wetenschappelijke artikelen over homoseksualiteit, ze las alles. ‘Ik onderhandelde met hem. Was er 10 procent kans dat mijn zoon zou veranderen? Nee, zei hij. 5 procent? ‘Nee. Als een 19-jarige jongen zegt dat hij homo is, is hij homo. Dat heb je te accepteren.’

En accepteren deed ze het uiteindelijk, mede dankzij Listag. De Turkse ­organisatie van familieleden (vooral ouders) van lhbti-kinderen helpt elk jaar honderden mensen in het reine te komen met de seksuele geaardheid of gender van hun kind.

De Trans Pride Parade in Istanbul, 2014. Beeld AFP

Verdomd moeilijk

Een middag praten met vier moeders in het kleine kantoor van Listag in Istanbul en het bekijken van de documentaire My Child, waarin zeven ­ouders hun verhaal vertellen, geeft een indruk van het werk van de organisatie en van het soort mensen dat zich tot Listag wendt.

Mannen en vrouwen van goede wil en met veel liefde voor hun zoon of dochter – en toch hebben ze het er verdomd moeilijk mee. Waarmee? Misschien wel vooral met zichzelf. ‘Alle ouders bij Listag hebben hetzelfde meegemaakt’, zegt Demirag. ‘Het kostte ze jaren het te aanvaarden.’

De zeven ouders in de film zijn ontwikkelde mensen – er zijn twee gynaecologen bij, een econoom – die niettemin weinig wisten van homoseksualiteit of van transgenders. Ze gingen naar psychiaters met de vraag: is er iets aan te doen?

De moeder van Pinar laat haar tranen nog altijd lopen bij het relaas over de artsen die haar duidelijk maakten dat haar zoon van 16 toch echt een meisje was. ‘Al mijn dromen waren kapot!’ Maar niet lang daarna kocht ze een bh en leerde Pinar die aan te doen. ‘Hij staat je goed, lieve dochter’, stelde ze vast.

Zeynep, een van de moeders op het Listag-kantoor, heeft een verhaal als dat van Demirag. Ook zij was altijd ruimdenkend geweest. Ze had eens een foto genomen van de Gay Pride in Istanbul, en toen haar zoon vroeg wat zij ervan vond, antwoordde ze: ‘Het zijn gewone mensen.’ Maar toen hij niet veel later uit de kast kwam, was ook zij in shock. ‘Het was voor mij het einde van de wereld.’ Ze kreeg een hartaanval, letterlijk.

Na vijftien jaar (!) knaagt ’s nachts nog steeds af en toe de twijfel, maar ze heeft haar ‘geweldige zoon’ geaccepteerd zoals hij is. Voor deelname aan Listag is dat een voorwaarde. ‘We kunnen geen niet-accepterende ­ouders benaderen’, zegt Demirag, inmiddels actief kaderlid. ‘De familie zal vinden dat we hen te schande maken. Bovendien zal de overheid het beschouwen als een aanmoediging van homoseksualiteit.’

Gay Pride Week in Istanbul Zoals elk jaar eind juni vindt deze week in de grootste stad van Turkije de Istanbul Gay Pride Week plaats. Lhbti-organisaties organiseren op diverse locaties in het centrum van Istanbul activiteiten. Door de corona is de opzet kleinschaliger dan gewoonlijk. Sommige activiteiten zijn online. Jarenlang, voor het eerst in 2003, werd de week 's zondags afgesloten met de Istanbul Pride, een feestelijke optocht door winkelstraat Istiklal. Sinds 2015 is de mars door de autoriteiten verboden, met een beroep op de ‘openbare veiligheid’. Mensen die sindsdien toch proberen een mars te houden, worden door de politie met traangas en rubber kogels verjaagd. De corona is nu reden te meer voor een verbod. Listag, de organisatie van lhbti-ouders, liep sinds de oprichting altijd mee in de Istanbul Pride.

Degeneratie van de mens

Want de Turkse regering, dat is nog een harde dobber. Volgens de Turkse wet is homoseksualiteit niet verboden, maar in het conservatieve Turkije laten politici en hoogmogenden zich geregeld negatief uit over lhbti, zeker met de AK-partij van president Recep Tayyip Erdogan aan de macht.

Het meest geruchtmakend tot nu was onlangs de uitspraak van staats-imam Ali Erbas, de hoogste religieuze autoriteit van het land. In zijn preek aan het begin van de ramadan waarschuwde hij voor de gevaren van ­homoseksualiteit, een ‘kwaad’ dat in de islam wordt ‘vervloekt’ en leidt tot ziekten en degeneratie van de menselijke soort.

Verontwaardiging alom onder liberale Turken, maar presidentieel woordvoerder Ibrahim Kalin zei dat Erbas ‘de goddelijke waarheid heeft verwoord’. Volgens minister van ­Familie en Sociale Zaken Zehra Zümrüt Selçuk ‘herinneren zijn woorden ons aan onze godsdienstige waarden, teneinde onze families te beschermen’.

In dat klimaat is het voor Listag onmogelijk om, bijvoorbeeld, voorlichting te geven op scholen. Wel wordt er gewerkt met bedrijven, maar daar zit slechts één Turkse onderneming bij, Sabançi – een van de grootste conglomeraten van Turkije.

De gespreksgroep met ouders onder elkaar is, sinds de oprichting elf jaar geleden, de voornaamste activiteit. Ook is er individuele begeleiding, en een telefonische hulplijn. Psychiaters van vakorganisatie voor seksuologie Cetad staan Listag bij.

‘Je bent hier op de eerste plaats voor jezelf’, zegt psychiater Seven Kaptan in My Child tegen een groep ouders. ‘Acceptatie heeft jóú genezen, niet je kind. Stel je voor dat je nog twintig jaar in shock of ontkenning had moeten leven, en vergelijk dat met hoe je je nu voelt.’

Levens redden

‘Ons primaire doel is het steunen van ouders’, zegt Demirag. ‘Maar daarmee helpen we ook de kinderen. Die hebben de liefde van hun ouders nodig. We redden levens.’

Als haar zoon en zijn vriend elkaar nu zoenen, vindt ze dat geen probleem. ‘Mijn zoon is mijn leraar. Hij leert me het lhbti-jargon, laat me de gay Tinder zien.’ Het liefst zag ze dat beiden bij haar intrekken, ze heeft een groot huis.

En toch, en toch, en toch. De twijfel is nooit helemaal weg. ‘Hij was mijn project, dat moest een succes worden. Ik heb altijd zo veel van hem gehouden. Misschien kwam het daardoor? Ik probeer nog steeds mijn hevige ­reactie destijds te begrijpen.

‘Ik wou dat ik gelovig was, dan had ik het misschien makkelijker kunnen aanvaarden. Veel gelovige ouders bij ons hebben baat bij die gedachte: Allah heeft het nu eenmaal zo besloten.’

Op haar telefoon laat ze een foto zien: haar Alp met rode vrouwenpruik en lipstick, een verkleedpartij op Vrouwendag, 8 maart. ‘Als ik dat zie, doet het me toch pijn.’

Canal Pride

In 2018 werd Listag door GroenLinks uitgenodigd voor de Canal Pride in Amsterdam. Ze zag boten vol homo’s in gewaagde pakjes, mannen met pruiken en lipstick. Geweldig, vond ze het.

Maar als haar eigen zoon zoiets doet vindt ze het naar? ‘Precies. Ik ben nog steeds onvolwassen. Als je vraagt: heb je het nu voor honderd procent geaccepteerd? Dan zeg ik: nee, ik heb nog 1 procent hoop. Lhbti+ bevat een plus, dat staat voor fluïde. Ik heb een sprankje hoop dat hij bij de fluïde categorie hoort, dat er nog verandering mogelijk is.’