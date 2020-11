Turkse oppositie tegen mevrouw Erdogan: verbrand uw dure Franse handtas!

De Turkse president Tayyip Erdogan en zijn vrouw Emine arriveren in Osaka, Japan, voor de G20-top in juni 2019. De dure Hermès tas van de presidentsvrouw – prijs 43 duizend euro – trok veel aandacht in Turkije. Beeld Hollandse Hoogte / EPA

‘Mevrouw Emine zou de tas moeten verbranden in de tuin van het presidentieel paleis en roepen: ik protesteer tegen Frankrijk’, aldus Kiliçdaroglu. De CHP-leider heeft zich niet gekeerd tegen Erdogans boycot van Franse producten vanwege de cartoonrel, maar grijpt de kwestie aan om zijn economisch beleid te kritiseren. Door de zwakke lira kunnen Turkse burgers zich volgens hem helemaal geen Franse producten veroorloven. ‘Denk je dat onze arbeiders elke dag met Franse parfum thuiskomen?’

Erdogan reageerde gebelgd. ‘Als je lef hebt, begin dan tegen mij, niet tegen mijn vrouw. Wat voor politicus ben je?’ Ook zei hij dat wie dure tassen zoekt, bij de ‘Witte Turken’ moet zijn (de bijnaam van de oude kemalistische elite). Een woordvoerder van zijn AK-partij noemde de opmerking van Kiliçdaroglu en de kritiek op Twitter een geval van ‘geweld tegen vrouwen’.

De dure tas – prijs 43 duizend euro – trok de aandacht toen Emine Erdogan er vorig jaar mee verscheen op een G20-top. De journalist Ender Imrek werd aangeklaagd wegens belediging omdat hij er een kritisch stuk over schreef. Hoe kan het, vroeg hij zich af, dat de presidentsvrouw een tas koopt voor zes keer het maandsalaris van haar man? Imrek kwam eind juni voor en staat 2 december weer voor de rechter.

Imitatie

Columniste Hande Firat van de krant Hürriyet schrijft echter dat de kwestie een hoop gedoe om niks is. Volgens haar koopt Emine Erdogan altijd imitatiemerken. Zij zegt dit te hebben gehoord van bronnen rond de familie.

Op sociale media wordt ook gewezen op andere ongerijmdheden in de boycotoproep van Erodogan. Zo ontdekten de factcheckers van Dogruluk Payi dat het enige griepvaccin in Turkije wordt gefabriceerd door Sanofi Pasteur in Lyon. Ook doen het Turkse leger en Turkish Airlines al jaren goede zaken met het Franse Airbus.

Turkije is in Europa de op drie na grootste afnemer van de vliegtuigbouwer. Turkije heeft 270 civiele Franse toestellen in de lucht. Het Turkse leger is met 46 toestellen de grootste afnemer van Cougar-helicopters. Airbus heeft 2,2 miljard euro in Turkije geïnvesteerd. In 2030 moet dat zijn opgelopen tot het dubbele, zo deelde minister van Transport Cahit Turhan een jaar geleden trots mee.