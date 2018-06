Turkse minister haalt uit naar Aboutaleb om Pegida-barbecue, die in Rotterdam wel mag plaatsvinden

‏Eerder verboden de burgemeesters van Arnhem, Den Haag, Gouda en Utrecht de barbecues van Pegida wel. Ze deden daarbij een beroep op de openbare orde. Een woordvoerder van Aboutaleb zegt dat de burgemeester de situatie samen met de politie en het Openbare Ministerie in de gaten houdt, maar dat er tot dusver nog geen reden is om de demonstratie te verbieden. Een burgemeester kan een demonstratie verbieden ter bescherming van de gezondheid, op basis van verkeersveiligheid en uit vrees voor verstoring van de openbare orde. ‘De driehoek is van mening dat er van geen van die criteria sprake is, dus kunnen en willen we de demonstratie niet verbieden. Demonstreren is in Nederland een grondrecht dat maximaal moet worden gefaciliteerd.’

Wel zijn er veiligheidsmaatregelen genomen en worden de situatie en berichten op sociale media nadrukkelijk gemonitord door een team van de politie. Ook zullen er extra veiligheidsdiensten op de been zijn tijdens de barbecue. Mochten er aanwijzingen zijn dat de openbare orde in het gedrang komt, dan kan de burgemeester op ieder moment van de dag besluiten de barbecue alsnog niet door te laten gaan. ‘De burgemeester heeft vanaf het begin aangegeven dat hij zich goed kan voorstellen dat mensen zich geprovoceerd voelen of de barbecue vervelend en ongepast vinden. Maar dat zijn geen criteria op basis waarvan hij demonstraties kan verbieden. Hij wil dat iedereen zijn mening kan laten horen, hoe vervelend die mening wellicht ook voor anderen kan zijn.’

Tegendemonstratie

Een student meldde zich eerder bij de gemeente voor een tegendemonstratie, maar trok zich later terug. Andere tegendemonstraties zijn nog niet aangekondigd. Wel heeft een christelijke organisatie laten weten te gaan stoepkrijten voor de moskee en willen andere groepen geld inzamelen voor de moskee. In een verklaring liet de moskee eerder weten zich zorgen te maken over de actie. ‘Het is duidelijk bedoeld als provocatie, maar dat willen wij niet laten gebeuren. Wij roepen dan ook iedereen in onze gemeenschap en in de buurt hier kalm en waardig op te reageren.’

Mr Abutalib, from a Muslim family, says that organizing a demonstration is a fundamental legal right. Since when disrespect to mosques has become legal right? Any disrespect to mosques, churches, synagogues is a hate crime. There cannot be any law which would allow hate crime Ömer Çelik

Op de uitspraken van de Turkse minister wil de woordvoerder van de burgemeester niet ingaan. ‘Iedereen moet zelf bepalen wat hij vindt en zegt.’ De minister haalde op Twitter ook de Marokkaanse achtergrond en de religie van Aboutaleb erbij. De woordvoerder zegt daarover: ‘De burgemeester is Rotterdammer en burgemeester. Hij wordt geacht de wet uit te voeren. Alle andere achtergronden gelden niet.’