Turkse leger vindt dertien lichamen in grot in Noord-Irak

Minister van Defensie Hulusi Akar benadrukte zaterdag dat het om burgers ging, maar een bron in veiligheidskringen zei tegen persbureau Reuters dat onder de geëxecuteerden leden van de Turkse strijdkrachten, politie en inlichtingendiensten waren. Een PKK-woordvoerder zei tegen het Koerdische persbureau Mezopotamya dat die omschrijving voor alle dertien gold.

De PKK ontkent mensen te hebben geëxecuteerd. De ‘krijgsgevangenen’, zoals ze werden omschreven, zouden zijn omgekomen tijdens een vuurgevecht tussen het Turkse leger en de PKK-strijders in het ondergrondse grottenstelsel in de berg Gara, op 20 kilometer van de Turkse grens.

Volgens het Turkse ministerie van Defensie echter werden de dertien gedood door de tien PKK-strijders in het grottenstelsel, meteen na het begin van de Turkse aanval. Twaalf van de dertien zouden in het hoofd zijn geschoten.

De Turkse strijdkrachten begonnen woensdag een operatie tegen de PKK in het gebied in Noord-Irak. Een van de doelen was om enkele jaren geleden door de PKK ontvoerde legermensen terug te vinden. Niet duidelijk is of dat de personen betreft die werden gevonden in de grot. Toen de operatie zaterdag werd beëindigd, had ze volgens het leger het leven gekost aan 48 PKK-strijders en drie Turkse militairen.

Het Turkse leger voert in Noord-Irak geregeld operaties uit tegen de PKK. Die houdt zich daar schuil in de bergen en steekt van tijd tot tijd de grens over om Turkse militaire doelen en politieposten aan te vallen.