Turkse kiezers gewaarschuwd: op 23 juni sneeuwt het op het strand

In de Turkse badplaats Bodrum gaat het op zondag 23 juni hard sneeuwen. De stranden zullen gesloten zijn. Het gemeentebestuur raadt Turkse toeristen, in het bijzonder die uit Istanbul, daarom in een advertentie aan dat weekend thuis te blijven en Bodrum te mijden.

De weersvoorspelling is onmiskenbaar een grap (in Bodrum zal het rond die tijd zo’n 30 graden Celcius zijn), maar het reisadvies behelst een serieuze boodschap. De gemeente wil dat inwoners van Istanbul hun strandvakantie verschuiven, zodat ze op 23 juni kunnen deelnemen aan de burgemeestersverkiezingen in hun woonplaats.

Elke stem telt. Ekrem Imamoglu van de oppositiepartij CHP won de verkiezingen op 31 maart, maar de regeringspartij AKP kreeg bij de Turkse kiesraad gedaan dat de uitslag ongeldig werd verklaard en dat de kiezers opnieuw naar de stembus moeten. Het verschil was klein – nog geen 14 duizend stemmen – en de partijen zullen alles op alles zetten om op 23 juni zo veel mogelijk aanhangers te mobiliseren.

Vandaar dat de vakantieplannen van de inwoners van Istanbul zo’n belangrijke rol spelen. De schoolvakanties beginnen eind juni en veel gezinnen hadden al een verblijf buiten de drukke stad geregeld. Maar om te kunnen stemmen, moet je thuis zijn.

Op grote schaal worden daarom nu reisplannen geschrapt of verschoven naar een later tijdstip. Reisbureaus en luchtvaartmaatschappijen werken eraan mee en staan reizigers toe kostenloos hun boeking of vlucht te wijzigen.

‘We staan in contact met 5.500 reisbureaus en we hebben te horen gekregen dat voor alle reserveringen vanuit Istanbul dat weekend annulering is aangevraagd. Bijna 100 procent’, zegt Cem Polatoglu van het Turkse Reisagentschappen Platform tegen persbureau Reuters.

Hitte van 150 graden Celcius

Ook andere badplaatsen aan de Turkse zuidkust hebben advertenties met de boodschap ‘Blijf weg!’ geplaatst. De gemeente Adana voorspelde voor 23 juni geen sneeuw, maar juist een helse temperatuur van 150 graden Celcius.

Alle betrokken gemeenten worden bestuurd door de CHP. De aanhangers van de seculiere oppositiepartij zijn gemiddeld welvarender dan die van de AKP van president Recep Tayyip Erdogan en kunnen zich makkelijker een strandvakantie veroorloven. Die partij heeft dus meer te verliezen als kiezers niet thuisblijven.

De opkomst bij verkiezingen in Turkije is altijd bijzonder hoog. In de 16 miljoen inwoners tellende metropool Istanbul stemde op 31 maart 84 procent van de kiezers, net als in de rest van het land.

Verkiezing Erdogan annuleren

Het bestuur van de CHP heeft de Turkse kiesraad woensdag gevraagd het mandaat van president Erdogan te annuleren en zijn verkiezing tot staatshoofd een jaar geleden ongedaan te maken. Het verzoek lijkt vooral bedoeld om de aandacht te vestigen op de volgens de CHP onjuiste gronden waarop de kiesraad maandag besloot de burgemeestersverkiezingen in Istanbul over te doen.

De raad keurde de uitslag af omdat veel stembureaus voor een deel werden bemand door niet-ambtenaren, anders dan wat de wet voorschrijft. Bij de presidentsverkiezingen vorig jaar gebeurde echter precies hetzelfde, stelt de CHP. In Turkije is het een goede gewoonte dat niet-ambtenaren ter plekke worden gemachtigd als lid van het stembureau. Niemand doet daar ooit moeilijk over.

De CHP wil dat ook andere uitslagen worden afgekeurd. De kiezers stemden op 31 maart, nota bene in één envelop, ook voor de gemeenteraad van Istanbul (waar de AKP de meerderheid behaalde) en voor de burgemeesters van de 39 deelgemeenten van de metropool. Het is verdacht, zegt de CHP, dat de kiesraad een uitslag alleen afkeurt wanneer de AKP-kandidaat verliest.