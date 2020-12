Turkse journalist Can Dündar veroordeeld tot 27 jaar celstraf

Journalist Can Dündar. Beeld AFP

De Turkse journalist Can Dündar is woensdag door een rechtbank in Istanbul veroordeeld tot 27,5 jaar gevangenisstraf wegens spionage en het helpen van een terroristische organisatie. Dündar verblijft sinds vier jaar in Duitsland en heeft inmiddels een Duits paspoort.

De oud-hoofdredacteur van de krant Cumhuriyet is de bekendste van de vele vervolgde journalisten in Turkije en staat symbool voor de onderdrukking van de persvrijheid onder president Recep Tayyip Erdogan.

Dündar wekte in 2015 de toorn van Erdogan toen zijn krant beeld publiceerde van een video waarop te zien was hoe vrachtwagens van het Turkse leger wapens afleverden bij de Turks-Syrische grens. Gesuggereerd werd dat de wapens waren bedoeld voor Syrische jihadisten. De journalist zou ‘een hoge prijs betalen’, zei de president.

Dündar en enkele collega’s werden aangeklaagd omdat ze staatsgeheimen zouden hebben geopenbaard en de nationale veiligheid in gevaar hebben gebracht. Volgens de Turkse regering waren de wapens bedoeld voor gematigde, door Turkije gesteunde rebellen in Syrië.

Ook de parlementariër die de informatie aan de krant zou hebben doorgespeeld, Enis Berberoglu, werd vervolgd.

In 2016 werden Dündar en zijn collega Erdem Gül veroordeeld tot celstraffen van vijf jaar. Toen het Openbaar Ministerie daartegen in beroep ging – de straffen zouden te laag zijn – wachtte hij een nieuw proces niet af en vluchtte naar Duitsland.

Berberoglu intussen werd in 2017 veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf. Hij kwam tijdelijk op vrije voeten toen hij een jaar later werd herkozen als parlementariër van oppositiepartij CHP. Toen een meerderheid in het Turkse parlement hem zijn zetel ontnam, dreigde opnieuw langdurige gevangenschap, maar in september oordeelde het Grondwettelijk Hof dat Berberoglu een nieuw proces moet krijgen.