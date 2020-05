Turkse hongerstaker alsnog overleden

Ibrahim Gökçek woog tegen het einde van zijn hongerstaking nog slechts 40 kilo.

Gökçek is het derde lid van Grup Yorum in korte tijd dat de min of meer collectieve hongerstaking, waaraan zo’n tien muzikanten en aanhangers deelnemen, niet overleeft.De groep zegt dat de 41-jarige Gökçek 323 dagen niet had gegeten.

Strikt genomen is dat medisch gezien niet mogelijk, maar Turkse hongerstakers slikken gewoonlijk vitaminen om hun protest te kunnen rekken. Duidelijk is dat de man in zeer slechte toestand was toen hij vorige week zijn actie opgaf. Hij woog nog 40 kilo en overleed twee dagen later in het ziekenhuis.

Hoewel de meeste eisen van Gökçek niet waren ingewilligd, bracht de groep het besluit van haar bassist als een overwinning. ‘De hele wereld heeft van ons verzet gehoord’, aldus de verklaring. De band heeft de gouverneur van Istanbul verzocht weer te mogen optreden.

De linkse muziekgroep kreeg in 2016 na de mislukte coup in Turkije een speelverbod opgelegd. De politie deed vele malen een inval in het door de band en aanhangers beheerde cultureel centrum in Istanbul. Circa dertig leden en fans werden gearresteerd.

De hongerstakers, van wie de meesten gevangen zitten, eisen dat het speelverbod wordt opgeheven en dat justitie de vervolging van bandleden staakt.

Een van de gedetineerde leden is de 25-jarige Bergün Varan uit Etten-Leur. Net als haar twee jaar oudere zus Betül trok zij enkele jaren geleden naar Turkije om zich aan te sluiten bij de band.

Het in 1985 opgerichte Grup Yorum ligt al jaren in de clinch met de autoriteiten, die de muzikanten verdenken van banden met de extreem-linkse terreurgroep DHKP/C. De band heeft in liedjes haar sympathie betuigd met gevangen leden van de organisatie. Gewoonlijk gaan de teksten van de groep vooral over de strijd tegen kapitalisme en imperialisme.