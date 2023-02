Turkse gemeenschap in Nederland springt in actie: ‘Jongens, nu moeten we er staan’

Een ingestort appartementencomplex in Hatay, Turkije. Beeld Sezgin Pancar / Anadolu Agency via Getty Images

Niet eerder zag Cengiz Kahya (34) bij het opstaan zo veel ongelezen berichtjes op zijn telefoon. Hij hoefde er maar een paar te lezen om te weten dat het helemaal mis was in het Turkse gebied van waaruit zijn vader in de jaren tachtig als gastarbeider naar Nederland kwam. Na een blik op internet werd de angst alleen maar groter. Want vier broers en een zus van zijn vader wonen nog in het centrum van Gaziantep, de regio waar de ondergrond van zondag op maandag ongenadig hard schudde.

Zijn ooms en tante kreeg hij in de loop van de ochtend te pakken. ‘Maar van veel van mijn neven en nichten die ook in de regio wonen weten we nog niet hoe het gaat’, zegt ict-consultant Kahya. ‘Ik heb ook veel vrienden en collega’s die vanuit hier nog helemaal niemand hebben kunnen bereiken. De wanhoop is bij hun enorm.’

Kahya is als bestuurslid verbonden aan de Turkse Ondernemersvereniging Arnhem. In appgroepen heerst een stemming van: ‘Jongens, nu moet het gebeuren, dit is het moment waarop we er moeten staan.’

Behoefte aan alles

De hele middag is Kahya maandag in vergadering om te overleggen wat de leden van de ondernemersvereniging kunnen doen om hulp te bieden. Onder meer een inzameling voor hulpgoederen is al op gang gekomen. ‘Een transportbedrijf heeft een vrachtwagen beschikbaar gesteld om woensdag goederen daarheen te brengen’, zegt hij. ‘Aan alles is nu behoefte. Het sneeuwt, de temperatuur is rond het vriespunt en de nutsvoorzieningen zijn op veel plekken weggevallen.’

Arnhem is een van de Nederlandse steden met een grote Turkse gemeenschap. Burgemeester Ahmed Marcouch probeert vanuit de gemeente hulp te bieden en heeft hiervoor contact gezocht met moskeebesturen in de regio. De landelijke koepelorganisatie voor moskeeën, Islamitische Stichting Nederland (ISN), is zelf al met een inzamelingsactie begonnen.

In het hele land is de betrokkenheid groot, en niet alleen onder Turkse Nederlanders – de op een na grootste bevolkingsgroep in Nederland. Huri Sahin, burgemeester van Rijswijk met zelf roots in Turkije, schrijft op Twitter: ‘Ook de geboortestad van mijn ouders Adana is getroffen. De beelden zijn tragisch. Goed dat Nederland een reddingsteam stuurt.’

Reddingsteam

Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR stuurt 65 personen en 8 reddingshonden naar Turkije. Turkish Airlines vliegt extra vanaf Eindhoven Airport om onder anderen reddingswerkers en spullen daar te krijgen. Het Rode Kruis heeft Giro 7244 opengesteld om geld in te zamelen voor de bewoners van het zwaar getroffen gebied.

Ondernemer Kahya kende de verhalen over aardbevingen in het gebied. Verhalen van zijn vader, wiens graf hij daar in oktober nog bezocht. ‘Maar dit is van een heel ander kaliber’, zegt hij. ‘Mijn zus woont in Samsun, 700 kilometer ten noorden van Gaziantep, en zij heeft zelfs de schokken gevoeld. Er zijn maar weinig mensen daar die dit eerder hebben meegemaakt.’

Cengiz Kahya: ‘De wanhoop is enorm.’ Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De ondergrond lijkt nog niet tot rust gekomen, net als de stroom slecht nieuws uit het gebied. ‘Om de haverklap komen er op het nieuws weer grote aantallen doden bij’, zegt Kahya. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verwacht dat het aantal te betreuren doden in Turkije en Syrië nog ‘aanzienlijk’ zal stijgen, zei de regionale WHO-directeur Rick Brennan maandag. Onder meer vanwege de vele gebouwen die zijn ingestort of op instorten staan. Het koude weer maakt het nog lastiger.

Gerust is Kahya er dan ook niet op, ondanks dat hij zijn familie heeft kunnen bereiken. ‘Iedereen is gespannen’, zegt hij. ‘Het is moeilijk, maar we moeten het zoeken naar slachtoffers ook afwachten, om het netwerk niet onnodig te belasten. We hebben geen idee wat er nog op ons af gaat komen, elke minuut is er slecht nieuws. Ik ben bang voor een nog veel groter dodental.’