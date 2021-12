Turkse economie kreunt onder dwarsdenkende president Erdogan

Een kastanjestalletje in Istanbul. Beeld AP

Alsof ze het zo hebben afgesproken. Zeker de helft van de mensen die dit weekeinde, op straat in Istanbul, wordt gevraagd naar de toestand van de economie in Turkije, besluit haar of zijn klaagzang met de hoofdschuddend uitgesproken woorden ‘Türkiye bitmiş’. Soms is het ‘Türkiye bitti’, of ‘Türkiye bitik’, maar het betekent allemaal hetzelfde: het is gedaan met Turkije.

Nihal, een 57-jarige taaldocent aan de universiteit, heeft net gehakt en lamskoteletjes gekocht bij een slager op de bazar van Üsküdar, een stadsdeel op de Aziatische oever van de metropool, waar conservatieve en seculiere Turken een gemoedelijk evenwicht bewaren. Het is een wat krap bemeten hoeveelheid vlees. Vanwege de sterk gestegen prijzen let ze tegenwoordig beter op wat en hoeveel ze koopt.

‘Mijn man en ik houden het nog wel uit, met zijn pensioentje en mijn niet al te hoge ambtenarensalaris’, zegt Nihal, terwijl ze onder de luifel van de slager aarzelt of ze zich in de druilerige regen zal wagen. ‘Maar de jonge mensen hebben geen toekomst. In de klas wordt over niets anders gepraat. Iedereen wil naar het buitenland.’

Wisselkoers

Met vrees en ongeloof kijken miljoenen Turken elke dag naar de cijfers: niet alleen de prijzen van primaire (en secundaire) levensbehoeften, maar zeker ook de wisselkoers van de lira met de dollar. De grillige dagkoers – want dat is het – van de Turkse munt staat symbool voor de malaise. De prijs van 1 dollar steeg deze week tot 17 lira. Een maand geleden, toen een curve steil omhoog inzette, was dat nog 10, begin dit jaar 7.

Het betekent dat alles wat geïmporteerd wordt meer dan twee keer zo duur is geworden. De effecten doen zich echter breder gevoelen, al was het maar omdat ook de inflatie gestaag blijft stijgen en omdat veel in Turkije geproduceerde goederen worden gemaakt met ingevoerde grondstoffen en onderdelen.

‘Hier, een pak A4’tjes’, zegt Bogaç (38), eigenaar van een printshop. ‘Made in Turkey’, staat erop. ‘Maar waar denk je dat het hout vandaan komt? De fabrikanten kopen dat in met dollars, en ik moet hen ook met dollars betalen. Maar mijn klanten in de winkel betalen in lira. Het verschil gaat ten koste van mijn winst.’

Hij wijst naar de spullen in zijn winkel: printers, toners, inktpatronen. ‘Het geldt voor alles’, zegt hij. In november betaalde hij 38 lira per pak papier, nu is dat 66 lira. Eén piepklein lichtpuntje: Bogaç heeft sinds kort meer klandizie van de vele restaurants in de buurt. Die laten om de haverklap een nieuwe menulijst printen, met verhoogde prijzen.

Erdogan

Centraal in het drama staat, zoals bij zoveel in Turkije, president Recep Tayyip Erdogan. Hij huldigt de theorie dat het, om de inflatie te bestrijden, verstandig is de rente laag te houden. In geen economisch handboek komt die logica voor (het is precies andersom) en economen verklaren hem voor gek, maar de president houdt voet bij stuk.

Donderdag verlaagde de Centrale Bank de rente voor de zoveelste maal op rij, van 15 naar 14 procent. De lira zakte meteen verder weg naar het laagste punt in decennia, en opnieuw was de bank genoodzaakt de munt te stutten door buitenlandse valuta te verkopen, als een schipper die zijn door een lek vol lopend ruim met een emmertje probeert leeg te scheppen.

Tegelijkertijd maakte Erdogan, om de pijn voor de armste bevolkingsgroepen te verzachten, bekend dat het minimumloon met 50 procent wordt verhoogd. Economen vrezen dat dit de inflatie nog eens met 3,5 tot 10 procentpunt zal doen toenemen.

De president heeft de bevolking opgeroepen vertrouwen te hebben in zijn ‘nieuwe economisch model’, dat volgens hem zal leiden tot economische groei en meer banen, export en investeringen. Van vertrouwen in de toekomst is in Üsküdar echter weinig te merken. ‘Als ik weg kon, zou ik geen vijf minuten langer in Turkije blijven’, zegt de 41-jarige tabaksverkoper Mehmet.

Door allerlei nieuwe overheidsregels mag hij nauwelijks nog pakjes sigaretten verkopen, maar vrijwel alleen losse tabak in zakken van een kilo, plus het materiaal om daar shaggies of sigaretten van te maken. De voorkant van de zwarte zakken wordt voor de helft gevuld met afschrikwekkende foto’s van foetussen in tabakswalm en zich kapot hoestende rokers.

Prijzen verdubbeld

Hier hetzelfde beeld als overal elders: alles is het afgelopen jaar minstens in prijs verdubbeld, en vooral de afgelopen maand schoten de prijzen omhoog. ‘Een pakje Old Holborn shag: was inkoop 30 lira, nu 80’, zegt Mehmet. ‘Filtertjes: vorig jaar 18 lira voor een kilo, nu 50.’ De filters zijn gemaakt in Indonesië en worden door een Duitse onderneming naar Turkije geëxporteerd.

Een vrouw komt binnen en koopt een doos sigarettenhulzen, merk Watson. ‘Zijn de prijzen deze week nog gestegen?’, vraagt ze. ‘Nee, volgende week weer’, zegt de verkoper. De vrouw: ‘Nou, doe dan maar twee dozen.’

Op de vraag wie aan dit alles de schuld heeft, twijfelen veel consumenten en middenstanders in Üsküdar geen moment: de regering, dan wel de president. Maar steeds wordt dit gevolgd door een ‘Zet dat er maar niet bij!’, of ‘Als je maar niet mijn naam noemt.’

De peilingen zwijgen echter niet. De regerende AK-partij verliest al twee jaar gestaag aanhang. Zoals het er nu uitziet, zal ze de parlementsverkiezingen van 2023 zeker niet winnen. Of dat ook geldt voor de presidentsverkiezingen dat jaar is minder zeker. Maar vermoedelijk zal Erdogan ook een geheel eigen theorie moeten verzinnen voor het verband tussen hoge prijzen en lage peilingen.