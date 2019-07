Turkse diplomaat doodgeschoten in veilige Iraakse stad Erbil

Een lid van de Iraaks-Koerdische veiligheidsdienst bij het restaurant waar de Turkse diplomaat en een Irakees zijn omgekomen. Beeld AFP

Volgens een persverklaring van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlut Çavuşoğlu, openden woensdagmiddag drie schutters het vuur in een chic lunchrestaurant van een Turkse keten in een nieuwbouwwijk in Erbil. Een diplomaat van het Turkse consulaat kwam daarbij om het leven, evenals een Iraakse bezoeker aan een belendende tafel. Voor Erbil geldt in tegenstelling tot veel andere Iraakse steden geen negatief reisadvies: buitenlanders frequenteren hier restaurants en gaan zonder bewaking over straat.

Turkije is echter een bijzonder doelwit: het Turkse leger is in de bergen van Koerdisch Irak sinds mei bezig met een militaire campagne tegen de Koerdische afscheidingsbeweging PKK, die in Turkije en in Europa aangemerkt staat als terroristische organisatie. De PKK heeft haar hoofdkwartier in Qandil, in de bergen van Koerdisch Irak. Bij deze Operatie Klauw, die veel aandacht krijgt in Turkse media, zijn inmiddels tientallen PKK-strijders gedood, of zoals Turkije dat omschrijft: ‘geneutraliseerd’. Ook worden grotten en schuilplaatsen vernield. Daarbij worden luchtaanvallen, drones en artilleriebeschietingen ingezet. Vorige week werd een nieuwe fase van het militaire offensief aangekondigd.

Woensdagmorgen, kort voor de schietpartij in het restaurant, werden vier PKK-strijders en een lid van het ‘comité voor buitenlandse betrekkingen’ bij een luchtaanval gedood. De PKK heeft eerder gedreigd met vergeldingsacties tegen Turkse diplomaten in Irak. Een PKK-woordvoerder ontkende woensdag tegenover lokale media echter betrokkenheid bij de schietpartij.

Het Koerdische bestuur in Erbil streeft weliswaar autonomie na ten opzichte van de Iraakse regering in Bagdad, maar moet niets hebben van de separatistische PKK-strijders. De Koerdische premier Nechirvan Barzani geeft Turkije, een cruciale handelspartner, ruim baan. Turkije heeft in Irak meerdere legerbasissen gevestigd.

De Turkse verdediging van haar zuidelijke landsgrenzen is onderwerp van een diplomatiek conflict met de VS. Afgelopen week ontving Turkije de eerste partij Russische S-400-raketten. De Turkse president Erdogan wil het geavanceerde Russische luchtafweersysteem inzetten aan de grens met Irak en Syrië, thuisbasis van de PKK en de Syrische YPG-militie, door Turkije gezien als een verlengstuk van de PKK. Uit vrees voor Russische spionage heeft de Amerikaanse president Trump maandag de verkoop van ruim honderd F’35-straaljagers aan Turkije stopgezet.