Turkse bejaarden mogen even naar buiten

Turkse ouderen kijken uit over de Bosporus. Senioren mochten zondag voor het eerst naar buiten na zeven weken binnen gezeten te hebben. Beeld Bulent Kilic / AFP

In Istanbul verpoosden de ouderen, bijna allen met mondkapje, vooral op bankjes in parken en langs het in de stad rijkelijk aanwezige water. Ze hadden geluk: het was de zonnigste dag tot nu dit jaar in Turkije, met 23 graden in Istanbul. ‘Het voelt als vakantie’, zei de 81-jarige Umat Avci. Ook in Turkije was het zondag bovendien Moederdag.

Gebruikelijk tafereel dezer dagen in veel Turkse steden: bejaarden die op hun balkon met een mandje aan een touw hun boodschappen naar boven takelen. Ouderen die zich de afgelopen zeven weken toch op straat waagden en werden betrapt, werden in het beste geval door de politie naar huis gestuurd, in het slechtste geval beboet.

De vier buitenuren zijn onderdeel van het pakket maatregelen dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vorige week aankondigde om het normale leven weer enigszins te herstellen. Later deze week zijn kinderen en tieners elk vier uur aan de beurt, apart van elkaar.

Vanaf maandag kunnen winkelcentra, kappers en schoonheidssalons hun deuren weer openen. Wel gelden speciale veiligheidsvoorschriften. Ook in veel fabrieken wordt het werk hervat. De Turkse regering is er zeer op gebrand te voorkomen dat de Turkse export instort als gevolg van de coronacrisis.

Hervatting toerisme

Ook worden al plannen gemaakt om in juni een begin te maken met hervatting van het toerisme, vooralsnog in de eerste plaats voor binnenlandse toeristen. Mogelijk kunnen al in juli de eerste buitenlandse toeristen naar de Turkse Middellandse-Zeekust komen.

Minister van Gezondheid Fahrettin Koca deelde vorige week mee dat de epidemie in Turkije ‘onder controle’ is. Het aantal doden en nieuwe besmettingen daalt gestaag. Het aantal sterfgevallen is in Turkije betrekkelijk laag: bijna 3.800 op een bevolking van 83 miljoen.

De Turkse autoriteiten schrijven dat voor een belangrijk deel toe aan de grote investeringen die Turkije de afgelopen twintig jaar heeft gedaan in de gezondheidszorg en met name de bouw van ziekenhuizen.

De bevolking van de 24 grootste steden van het land kende dit weekend nog een tweedaagse lockdown. De weekendlockdowns worden tot nader order voortgezet. Wel is het aantal steden waarin de maatregel geldt verminderd.