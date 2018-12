Turkse arrestatiebevelen voor medewerkers Saoedische kroonprins om moord journalist Khashoggi

Het gaat om Saud al-Qahtani, een naaste medewerker van kroonprins Mohammed bin Salman, en generaal Ahmed al-Asiri, het plaatsvervangend hoofd van de buitenlandse inlichtingendienst. Volgens het parket is er ‘een sterk vermoeden’ dat zij, mogelijk met anderen, het plan voor de moord hebben beraamd. De twee mannen werden in oktober uit hun functie gezet, nadat internationaal ophef was ontstaan over de verdwijning van Khashoggi.

Het besluit om arrestatiebevelen uit te vaardigen ‘weerspiegelt de opvatting dat de Saoedische autoriteiten geen formele stappen zullen ondernemen tegen deze personen’, zei een Turkse functionaris woensdag tegen persbureau Reuters. ‘Saoedi-Arabië zou deze zorgen kunnen wegnemen door alle verdachten naar Turkije uit te wijzen.’

Gisteren zeiden senatoren in de Verenigde Staten na een briefing over de zaak door de CIA dat ze zekerder dan ooit zijn dat kroonprins Mohammed verantwoordelijk is voor de dood van Khashoggi. Volgens de Republikeinse senator Lindsey Graham is er ‘nul procent kans’ dat de kroonprins niet betrokken was bij de moord. ‘Je moet wel stekeblind zijn om niet tot die conclusie te komen’, zei hij.